Milan, altro colpo dopo De Ketelaere: nuovi contatti

Non è escluso infatti che, ora che De Katelaere è un affare chiuso, Maldini e Massara siano tornati con forza sul classe 1997, da tempo obiettivo per la mediana milanista e ritenuto l’ideale sostituto di Kessie. Il Milan adesso, appunto, potrà concentrarsi su difensore e centrocampista e Sanches resta dunque un nome in lizza. Anche però per un discorso legato alle liste, dovrà essere obbligatoria l’uscita di Bakayoko. Il francese non sembra rientrare nei piani di Pioli e il Milan starebbe lavorando a terminare anticipatamente il prestito con il Chelsea.