Le ultime sull’arrivo di Charles De Ketelaere a Milano. Attesa per il talento belga, che non svolgerà le visite mediche oggi

C’è attesa per l’arrivo a Milano di Charles De Ketelaere. Il talento belga, per il quale si è trovato un accordo nei giorni scorsi, arriverà nel capoluogo lombardo nelle prossime ore. Tutto è ormai apparecchiato per il grande colpo messo a segno da Paolo Maldini e Frederic Massara.

La trattativa, come vi abbiamo raccontato, è stata lunga ma alla fine il Club Brugge ha dato il via libera, per il trasferimento in rossonero. I campioni del Belgio incasseranno una cifra complessa di 35 milioni di euro.

⌛️🔴⚫️Attesa per l’arrivo a Milano di Charles #DeKetelaere. Come appreso, non sono in programma oggi le visite mediche per il talento belga. Molto probabile domani @calciomercatoit @MilanLiveIT — Martin Sartorio (@MartinSa1988) August 1, 2022

Ora è tempo delle visite mediche, prima della firma sui contratti. Come appreso dalla redazione, De Ketelaere non si sottoporrà oggi ai controlli del caso. Ormai è davvero tutto pronto ma bisogna pazientare ancora un po’: il classe 2001 è atteso a Milano nelle prossime ore e verosimilmente svolgerà le visite mediche nella giornata di domani.