Il Milan si prepara ad accogliere De Ketelaere, trovata l’intesa con il Bruges per il trequartista belga: le cifre complessive

La nostra redazione lo aveva raccontato ieri. Strada tracciata per De Ketelaere al Milan, con gli ultimi ostacoli rimossi per convincere il Bruges a lasciar partire il trequartista. Emergono anche i dettagli dell’operazione, a quanto appreso da Calciomercato.it.

L’accordo complessivo tra i due club prevede, da parte del Milan, il pagamento di 33 milioni di euro più due di bonus, oltre al 10% di percentuale sulla futura rivendita del calciatore. Confermate le nostre anticipazioni sulla rinuncia di De Ketelaere a parte dell’ingaggio. Il 21enne percepirà 2,2 milioni di euro a stagione, dicendo no a 300mila euro all’anno per complessivi 1,5 milioni sul contratto quinquennale fino al 2027. Si attendono conferme per la data in cui si svolgeranno le visite mediche, prima di aggregarlo alla squadra di Pioli.