Charles De Ketelaere è davvero a un passo dal diventare un nuovo giocatore del Milan. Il belga del Brugge potrebbe sbarcare a Milano già domani

De Ketelaere al Milan, ci siamo. E’ in arrivo il sì del Club Brugge dopo gli ultimi sforzi fatti dai rossoneri e dallo stesso calciatore, il quale ha rinunciato a 200-300mila euro del suo stipendio concordato coi rossoneri pur di approdare alla corte di Stefano Pioli.

Come riporta Bianchin de ‘La Gazzetta dello Sport’, l’operazione è al traguardo. Se dovessero essere risolti già oggi gli ultimissimi dettagli, il fantasista belga sbarcherebbe a Milano già nella giornata di domani.

Charles #DeKetelaere è pronto a viaggiare domani verso Milano. Se i dettagli mancanti per l’accordo (piccole questioni tra club, in particolare tra Bruges e agenti) saranno risolti, CDK sarà in Italia domani. Pronto per il #Milan. #calciomercato

— luca bianchin (@lucabianchin7) July 29, 2022