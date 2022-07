La Sampdoria ha chiuso l’accordo con Filip Djuricic: il trequartista arriva a zero dopo l’esperienza al Sassuolo

Colpo a zero per la Sampdoria. Il club blucerchiato ha chiuso l’accordo per lo svincolato Filip Djuricic, che raggiungerà presto Genova per le visite mediche di rito e la firma sul contratto triennale (o 2 più 1).

Libero dopo l’esperienza al Sassuolo, il classe ’92 era seguito anche dalla Salernitana e dal Torino, ma con un blitz di oggi i doriani hanno sbaragliato la concorrenza e definito l’affare.