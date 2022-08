CM.IT | Addio ad un passo: Sanchez e l’Inter verso la rescissione

Accordo in via di definizione tra l’Inter e Alexis Sanchez per la risoluzione del contratto dell’attaccante cileno

Sta per arrivare la parola fine sull’avventura di Alexis Sanchez con la maglia dell’Inter. Dopo l’ultimo incontro dell’agente Felicevich con i dirigenti nerazzurri, le parti si sono avvicinate verso un’intesa definitiva per la rescissione del contratto.

Arrivato a Milano al primo anno di Antonio Conte in panchina, dopo tre stagioni in maglia nerazzurra l’attaccante cileno si appresta a salutare. Secondo le ultime raccolte da Calciomercato.it, per l’accordo totale mancano ancora gli ultimissimi dettagli sui quali l’entourage e il club stanno lavorando, mentre nella giornata di domani il calciatore dovrebbe passare in sede per la firma ufficiale sulla risoluzione del contratto.

Una volta rescisso ufficialmente l’accordo che avrebbe legato Sanchez all’Inter sino al 30 giugno 2023, il calciatore sarà libero di firmare a costo zero con un nuovo club. Come avevamo anticipato lo scorso 28 luglio, il Marsiglia ha fatto registrare un’accelerazione importante nei contatti con il suo entourage che potrebbe portare ad una fumata bianca nei prossimi giorni.