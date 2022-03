L’Inter saluta la Champions League con tanti rimpianti, serve un salto di qualità il prossimo anno: almeno cinque addii per i nerazzurri

La missione era quasi disperata, alla vigilia, partendo dallo 0-2 di San Siro di tre settimane fa. Eppure, l’Inter è andata davvero vicina all’impresa di qualificarsi ai quarti di finale di Champions League. La vittoria di ieri sera per 1-0 ad Anfield contro il Liverpool sa di beffa, il gol di Lautaro Martinez ha riacceso la speranza, ma, alla fine, inutilmente. E chissà come sarebbe potuto essere, l’assalto finale, senza l’espulsione di Sanchez.

Un’eliminazione che lascia un po’ di amarezza, ma anche una consapevolezza. E’ un’Inter che nell’Europa dei grandi può dire la sua e che, con qualche correttivo, potrebbe ripresentarsi in Champions con rinnovate ambizioni. La serata di ieri da’ delle indicazioni piuttosto precise a Simone Inzaghi e Beppe Marotta. Tutti i giocatori in campo hanno dato tutto ciò che avevano a disposizione, ma per qualcuno di loro è arrivata la parola fine sulla loro avventura in nerazzurro. L’impegno non è in discussione, ma serve alzare decisamente l’asticella della qualità, per poter far meglio negli anni a venire. Le colonne d’Ercole della fase a gironi di Champions erano state superate per la prima volta dopo dieci anni, l’intenzione è farne un punto di partenza e non di arrivo. Facciamo il punto sulla possibile rivoluzione di mercato estiva in casa Inter, con almeno cinque addii da mettere a referto e i nomi dei possibili sostituti.

Calciomercato Inter: tempo scaduto per Vidal, Sanchez e non solo

Sanchez, come detto, si porta sulla coscienza un bel po’ dell’eliminazione europea. Grande generosità ma troppa confusione, e un’espulsione che grida vendetta. In attacco, sarà probabilmente lui a salutare a fine stagione, anche considerando un ingaggio piuttosto pesante. Stesso discorso per il connazionale Arturo Vidal, che ieri è apparso in grande difficoltà, probabilmente non più all’altezza di certi palcoscenici. Come raccontato da Calciomercato.it, l’Inter non eserciterà l’opzione di rinnovo per Vidal. In mezzo al campo, appaiono destinati all’addio anche Gagliardini e Vecino, ormai comprimari. Mentre in retroguardia, sono in corso già da un po’ le valutazioni su de Vrij, che in questa stagione e specialmente nell’ultimissimo periodo non sta confermando i suoi livelli abituali di rendimento. Una cessione ‘pesante’ potrebbe dunque essere già stata messa in conto.

Inter, dal sogno Dybala per l’attacco al restyling a centrocampo

Tanti i nomi che l’Inter mette sul proprio taccuino in vista del mercato estivo. Nei pensieri di Marotta, per l’attacco ci sarebbe la suggestione Dybala, ma il rischio è quello di dover partecipare a un’asta. Altro nome caldissimo per il reparto offensivo è quello di Gianluca Scamacca, per il quale con il Sassuolo è sul tavolo anche il discorso per Davide Frattesi a centrocampo. Una opzione più a buon mercato per la linea avanzata potrebbe essere rappresentata da Kramaric, su cui si muovono anche Milan e Juventus. Senza dimenticare la suggestione Gabriel Jesus, che sta tornando d’attualità. A proposito di ritorni di fiamma, occhio a quelli per Marcus Thuram e per Morten Thorsby. Il primo potrebbe rappresentare un interessante jolly offensivo che ai nerazzurri manca, il secondo aumentare qualità e quantità in mezzo al campo, con la giovane età a giocare ulteriormente a suo favore. Per il reparto difensivo, sfumato Christensen che si è accordato con il Barcellona, Marotta continua a pensare a Ginter, affare a parametro zero, su cui però c’è anche la concorrenza della Roma. Le grandi manovre per la nuova campagna europea sono già iniziate, l’Inter da ieri sera sa di poter puntare in alto, ma di dover cambiare qualcosa per poterci riuscire.