Calciomercato Inter, non solo Scamacca l Grande colpo per l'attacco

Giustiziere dell’Inter a San Siro, Scamacca piace molto ai nerazzurri, che sognano anche il grande colpo in Premier League per l’attacco

La sconfitta casalinga contro il Sassuolo ha riaperto il dibattito sull’attacco dell’Inter e in particolare sullo stato di forma di Lautaro Martinez. L’attaccante argentino non sta certo vivendo il suo miglior momento in maglia nerazzurra e il suo nome campeggia anche sugli organi di stampa internazionali come principale indiziato per una cessione estiva, nonostante il recente rinnovo fino a giugno 2026.

Senza gol in campionato da sette giornate, ‘El Toro’ piace a diverse squadre in Liga e Premier League, ma le offerte ufficiali ancora non sono arrivate. Come è noto, Ausilio e Marotta stanno cercando un nuovo attaccante a prescindere dal futuro dell’argentino e da mesi stanno trattando con il Sassuolo per Gianluca Scamacca. Il bomber del Sassuolo non è tuttavia l’unico profilo monitorato dalla dirigenza nerazzurra che sta monitorando con estremo interesse alcuni giocatori altisonanti con il contratto in scadenza a giugno 2023. L’intenzione, infatti, è sempre quella di abbinare il grande nome a condizioni economiche vantaggiose e uno degli identikit maggiormente apprezzati si trova in Premier League.

Calciomercato Inter, Gabriel Jesus torna nel mirino

Stiamo parlando di Gabriel Jesus che, secondo quanto appreso da Calciomercato.it, è tornato prepotentemente di moda in casa interista. L’attaccante brasiliano è un vecchio pallino di Piero Ausilio, che provò a portarlo a Milano prima che l’ex Palmeiras si accasasse al Manchester City, virando poi su Gabigol. Con un contratto in scadenza tra meno di diciotto mesi, il 24enne di San Paolo rientra totalmente nei parametri di spesa dell’Inter, ma non solo. La sua situazione viene monitorata con attenzione anche dal Milan, a caccia di un erede credibile di Ibrahimovic.

Protagonista di una stagione in chiaroscuro, la punta verdeoro ha collezionato solamente sei gol in venticinque presenze stagionali, rivelandosi tuttavia molto prezioso per i propri compagni con nove assist complessivi. Sin dallo scorso dicembre, il City sta pensando ad un rinnovo, ma ad oggi le trattative non sono ancora decollate. Un altro argomento che gioca a favore del brasiliano è il suo attuale ingaggio, fermo a 4,6 milioni di sterline a stagione (circa 5,4 milioni di euro al cambio attuale).