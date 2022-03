CM.IT | Dybala-Juventus, rinnovo complesso. Non solo Inter: pronta l’asta

In casa Juventus gli occhi sono sempre puntati sul destino di Paulo Dybala: tra un rinnovo complesso e l’Inter, ma non solo. Pronta l’asta

Per Paulo Dybala sta per arrivare il momento delle scelte. Il suo agente, Jorge Antun, incontrerà la Juventus nel corso della prossima settimana, ma i giorni in cui il rinnovo sembrava cosa fatta sono lontanissimi.

L’inverno ha portato con sé un freddo glaciale tra le parti e non ci sono segnali di disgelo. I bianconeri proporranno un’offerta al ribasso rispetto alla precedente (che superava gli otto milioni netti, più bonus) e trovare un accordo, viste anche le polemiche delle scorse settimane, non sarà semplice.

Calciomercato, non solo l’Inter per Dybala: ammiratori anche tra Inghilterra e Spagna

Inevitabile, dunque, guardarsi intorno per la Joya, la cui lista di estimatori è enorme. Calciomercato.it anticipò ad agosto scorso il sondaggio dell’Inter. Beppe Marotta fece sapere all’argentino che, in caso di mancato accordo con la Juve, avrà sul tavolo la sua proposta, e il discorso resta, ovviamente, sempre valido. Con qualche cessione (Vidal, per esempio) i milanesi non avrebbero difficoltà ad offrire un contratto importante all’attaccante, che potrà valutare anche la pista estera. Il Tottenham di Paratici è una delle possibilità in Premier (ma non l’unica), e Dybala ha ammiratori anche tra le dirigenze di Real Madrid, Barcellona ed Atletico. L’asta sta per partire, ma tutto dipenderà dall’incontro con la Juve dei prossimi giorni. Nessuno scenario va scartato.