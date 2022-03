CM.IT | Inter, Juventus, Milan: occasione Kramaric, il dialogo è aperto

Andrej Kramaric è in scadenza di contratto alla fine della stagione in corso con l’Hoffenheim ed è finito nel mirino dei club italiani per la prossima stagione

L’Inter ha giocato, e vinto in scioltezza, venerdì contro la Salernitana, la Juventus giocherà alle 18 contro lo Spezia mentre il Milan se la vedrà col Napoli alle 20.45 nel big match della ventottesima giornata del campionato di Serie A. Ma c’è anche spazio per il calciomercato in questa domenica di marzo.

Il mirino è puntato sul reparto avanzato delle tre squadre. Analizzando nel dettaglio le varie situazioni, in casa Inter, dopo aver ritrovato il gol (una tripletta), Lautaro Martinez resta sempre l’uomo più chiacchierato in ottica mercato, anche se il suo agente ai nostri microfoni ha messo a tacere tutte le voci. Discorso diverso per Alexis Sanchez che, a fine stagione, potrebbe lasciare i nerazzurri anche a causa dell’alto ingaggio che percepisce. Alla Juventus, l’arrivo di Dusan Vlahovic a gennaio non ha sistemato le cose. In più, c’è in ballo il rinnovo di Paulo Dybala, diventato complicato, e il riscatto di Alvaro Morata dall’Atletico Madrid. Senza dimenticare la deludente stagione di Moise Kean.

Ma anche il Milan di Stefano Pioli, in attesa di capire se Zlatan Ibrahimovic rinnoverà, oppure no, il contratto in scadenza a giugno, deve pensare a rinforzare il reparto, tenuto in piedi in questo periodo dal 35enne Olivier Giroud. Dunque, grande attenzione da parte di tutti e tre i club, in particolare per quanto riguarda eventuali occasioni che potranno arrivare dal calciomercato in estate.

Kramaric a parametro zero: la Serie A monitora

Una di queste potrebbe essere rappresentata da Andrej Kramaric. Il 30enne attaccante è in scadenza di contratto con l’Hoffenheim il 30 giugno prossimo e il prolungamento, a meno di clamorosi colpi di scena, non arriverà. Sei i gol realizzati in questa stagione, in venticinque presenze, per il Nazionale della Croazia che già in passato è stato accostato a club italiani. Adesso, stando alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, ci sono state delle chiacchierate con società della nostra Serie A che hanno bisogno di rinforzare il reparto. La soluzione Kramaric è interessante, non solo per una questione di costi, ma anche dal punto di vista tattico, perché può ricoprire il ruolo di prima, seconda punta e anche esterno d’attacco. Tutte caratteristiche che potrebbero fare comodo a Inter, Juventus e Milan. Dunque, colloqui aperti, anche se non c’è da registrare ancora nessun passo concreto, e situazione da monitorare con attenzione nelle prossime settimane, mesi.