ESCLUSIVO | Agente Lautaro : “Martinez era arrabbiato. Futuro all’Inter”

Lautaro ha trovato la tripletta scaccia-crisi. L’agente Camano: “Il Toro si sente molto interista. Felice in nerazzurro, resta a Milano”

Non segnava da tanto, dalla gara di andata proprio contro la Salernitana. Un periodo difficile, tosto, complesso. Un tempo nel quale le voci sono arrivate puntuali, dissonanti, disturbanti. Nella mente di Lautaro Martinez, però, era tutto chiaro. Tornare a segnare, ad essere decisivo per l’Inter: ed è quello che è accaduto ieri sera. Un segnale forte: anzi, tre segnali inequivocabili, per urlare al mondo: ci sono!

Alejandro Camano, agente dell’attaccante argentino, svela in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.it: “Lautaro era molto arrabbiato. Era arrabbiato con la palla che non voleva entrare. Era un momento estremamente sensibile per un ragazzo che tiene tantissimo ai colori che difende”. Ed è questo il motivo per il quale, la gara contro un avversario seppur modesto, ha un sapore estremamente particolare. “Ieri ho seguito – spiega Camano – anche io la gara con estrema attenzione. Siamo tutti molto felici perché è stata una serata fantastica con le sue reti, la possibilità di mettersi alle spalle quella rabbia, quelle partite senza trovare la via della rete”.

Camano: “Lautaro resta: la famiglia felice all’Inter”

Ed ora, Lautaro torna arma in più per lo scudetto: “C’è una stupenda corsa – spiega l’agente del bomber ex Racing – con il Milan ed il Napoli. Sarà bellissima questa corsa scudetto, tiene molto a vincere con l’Inter”. Anche perché il futuro è nerazzurro, nonostante le voci che si sono moltiplicate nelle ultime settimane: “Nulla di vero – chiarisce Camano. Resta all’Inter: ha un contratto di 5 anni, si sente interista. L’Inter è la squadra del suo cuore. Si sente un tifoso in più, la sua famiglia lo è. A Milano si trovano benissimo. Posso dirlo con certezza: non c’è alcuna possibilità che Lautaro vada via dall’Inter”.

Nei giorni scorsi, sono apparse le voci di interessi dalla Premier e dalla Liga: da parte di top club internazionali resterà l’attenzione, anche se l’Inter prova davvero la blindatura del suo Toro.