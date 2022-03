CM.IT | Inter, contratto Vidal: ecco come stanno le cose

Arturo Vidal è approdato all’Inter per volere di Conte nell’estate 2020

Giugno 2022. Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, il contratto del cileno terminerà fra poco più di tre mesi e non nel 2023 come sostenuto da altre fonti. Nel contratto da circa 6 milioni netti, più o meno 8 lordi grazie al Decreto Crescita, è inserita una opzione di rinnovo come in quello di altri suoi compagni – vedi Ranocchia e probabilmente D’Ambrosio – che ovviamente il club di viale della Liberazione non eserciterà.

Possibile titolare martedì a Liverpool (all’andata è stato tra i migliori) al posto dello squalificato Barella, il classe ’87 di San Joaquin saluterà così Milano dopo due stagioni senza – almeno fin qui – essere riuscito a lasciare il segno. Il suo futuro potrebbe essere in Brasile, in quel Flamengo dove milita il suo connazionale e amico Mauricio Isla.