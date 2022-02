CM.IT | Ginter, duello Roma-Inter: Marotta può chiudere, Mou ci prova

L’Inter ci sta lavorando da tempo: la Roma ci pensa sempre più seriamente. Per Ginter si rischia il duello con l’incognita Bayern

Matthias Ginter rischia di essere oggetto di un’asta: per la soddisfazione di Gordon Stipic, direttore della Unique Sports Group, l’agenzia che cura gli interessi del centrale del Borussia Monchengladbach, club dal quale il ventottenne centrale tedesco divorzierà a parametro zero nei prossimi mesi, con un addio già ufficializzato.

Da diversi mesi si parla dell’interesse dell’Inter. Come vi abbiamo raccontato attraverso le parole di Fabio Bergomi, Beppe Marotta potrebbe avere in mano tutti gli strumenti per trovare un closing anche in tempi piuttosto rapidi. L’Inter, però, come raccolto da Calciomercato.it, continua a seguire con attenzione anche Bremer del Torino. Anche in questo caso, la possibilità di stringere è forte, netta: ma, se ci saranno società, in particolare dalla Liga, che riusciranno ad offrire di più al calciatore ed al presidente Cairo, allora l’Inter non parteciperà ad aste e stringerà per Ginter con maggiore decisione.

L’addio vicino di De Vrij e l’ostacolo Mourinho

L’obiettivo della dirigenza nerazzurra è quello di arrivare a sostituire in tempi anche piuttosto rapidi Stefan De Vrij. C’è chi è pronto a mettere la mano sul fuoco che quelli del centrale olandese siano gli ultimi mesi al Meazza. Nel corso di questa stagione è stato anche spesso criticato per un rendimento non sempre performante. Se saranno le ultime gare di De Vrij con l’Inter, allora servirà un centrale titolare. E se Ginter è stato finora il pole, va riportato come quotidiano tedesco ‘Bild’ abbia rivelato, qualche ora fa, anche di un concreto interesse della Roma.

Si potrebbe muovere in prima persona lo stesso José Mourinho, il centrale del Gladbach piace molto dalle parti di Trigoria e potrebbe essere uno di quei nomi che servono a dare l’auspicato maggiore spessore alla rosa voluto dallo Special One. Su Ginter, però, ci sono anche le attenzioni del Bayern Monaco. I bavaresi hanno perso Niklas Sule che si trasferirà, a parametro zero, al Borussia Dortmund e cercano un’alternativa in quel segmento di campo.