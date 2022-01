CMIT TV | Bergomi: “Non solo Onana, l’Inter ha firmato un altro giocatore”

Nel corso della diretta Twitch di Calciomercato.it abbiamo fatto il punto sul mercato dell’Inter: “Inzaghi ha richiesto un attaccante”

Ieri si è aperto ufficialmente il mercato in Serie A: tutti i club cercheranno di rinforzarsi per inseguire l’Inter capolista, ma anche i nerazzurri sono al lavoro per Simone Inzaghi.

Nel corso della diretta delle 19 sul nostro canale Twitch, abbiamo fatto il punto sul mercato del club meneghino insieme a Fabio Bergomi. Prima del mercato in entrata i nerazzurri dovranno risolvere qualche situazione in uscita e l’esperto del mondo Inter ha rivelato: “Sensi è in direzione Sassuolo, ma lui avrebbe voluto rimanere all’Inter. Al 99% sarà al Sassuolo”. Un ritorno in Emilia per il centrocampista, che sogna di convincere il CT Mancini a richiamarlo per gli impegni della Nazionale.

CMIT TV | Bergomi: “Ginter sarà un nuovo giocatore dell’Inter”

Oltre al mercato in uscita, Beppe Marotta e Piero Ausilio stanno lavorando per rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Nella giornata di oggi André Onana ha svolto le visite mediche con i nerazzurri, ma Fabio Bergomi ai nostri microfoni ha alzato la posta: “Mi dicono che Ginter sia già un nuovo giocatore dell’Inter“. Il centrale tedesco lascerà il Borussia Moenchengladbach al termine della stagione, quando scadrà il suo contratto, e potrà accasarsi in un nuovo club a parametro zero.

Non ci sono solamente i parametri zero nei radar dei nerazzurri, anche perché sarebbe arrivata una richiesta precisa da parte dell’allenatore. Sempre secondo Bergomi, infatti: “Inzaghi ha chiesto assolutamente un attaccante, l’ultima scelta è Felipe Caicedo“. L’attaccante ecuadoriano riabbraccerebbe volentieri l’ex tecnico della Lazio, ma i piani dell’Inter prevederebbero altre strade prima. Infine, non è mancato il punto sul mercato del Chelsea da parte del nostro ospite: “Tuchel ha chiesto e ottenuto Marquinhos, così come vuole Koundé, quindi andranno via Rudiger e Christensen”.