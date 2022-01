L’uscita di Lukaku ha scosso il mondo Inter e quello Chelsea: la verità sul ritorno del belga sotto la Madonnina

Come di consueto, nei giorni finali dell’anno sono arrivati i consueti botti di calciomercato. L’acquisto di Ferran Torres da parte del Barcellona, ma – dal punto di vista della Serie A – soprattutto la trattativa per Alvaro Morata che potrebbe seriamente lasciare la Juventus già a gennaio. Anche se ci sono da risolvere alcune questioni, non ultimo il sostituto in bianconero.

Per Morata ovviamente si tratterebbe di un ritorno in Spagna dopo aver già vestito le maglie delle altre due grandi big della Liga, il Real Madrid e l’Atletico Madrid. Ma a proposito di ritorni, la suggestione più forte arrivata proprio dal diretto interessato in questi giorni è quella di Romelu Lukaku e l’Inter. Il bomber belga del Chelsea, che in questa stagione sta trovando non poche difficoltà al rientro a ‘Stamford Bridge’. Non a caso il classe ’93, in una lunga intervista, ha ribadito il suo amore per i colori nerazzurri e la voglia di giocare nuovamente a ‘San Siro’.

Calciomercato Inter, Lukaku e il ritorno quasi impossibile

Lukaku ha chiesto anche scusa ai tifosi interisti, volendo spiegare alcuni aspetti del suo addio. Provocando ovviamente la reazione non proprio contenta del suo allenatore Tuchel. Oltre che dello stesso popolo nerazzurro, che ha manifestato un po’ di malcontento per le dichiarazioni tardive dell’attaccante. Secondo le informazioni in possesso di Calciomercato.it, però, adesso un ritorno di Lukaku all’Inter è praticamente impossibile. Fonti vicine sia all’Inter che al giocatore escludono categoricamente che Lukaku possa cambiare maglia a gennaio e che possa tornare a Milano.

Anche un’operazione con la formula del prestito è da scartare: sia per l’oneroso ingaggio del belga che per la volontà dello stesso Chelsea di continuare a puntare su Lukaku dopo il faraonico investimento dell’ultima estate. Lukaku e Tuchel cercheranno di ricomporre il rapporto, con il giocatore che punta a ritornare protagonista con la maglia del Chelsea già dalle prossime partite.