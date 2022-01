Rebus Dybala e mercato Juventus | Cinque nomi per la maglia numero ’10’

Con la permanenza di Dybala in bilico, cinque nomi per la ’10’ della Juventus in caso di separazione con l’argentino

La ’10’ bianconera è una delle maglie più pesanti della Serie A, indossata da campioni del calibro di Sivori, Platini, Baggio e Del Piero, ed ora il suo destino sembra essere incerto.

Nei giorni scorsi dall’Argentina sono arrivate voci di un Dybala stanco di aspettare e disposto a valutare l’addio. Notizie smentite dalle fonti di Calciomercato.it, nessuna decisone già presa dall’argentino: la priorità resta ancora il rinnovo di contratto e la permanenza alla Juventus. La società piemontese, però, deve iniziare a valutare il possibile sostituto in caso di addio della ‘Joya’: cinque possibili nomi per la maglia numero dieci bianconera.

Da Luis Alberto al ritorno di Pogba | Cinque nomi per la dieci della Juventus

Nel caso in cui il matrimonio tra la Juventus e Paulo Dybala dovesse finire, in estate Federico Cherubini sarebbe chiamato ad un compito arduo: trovare un nuovo degno proprietario della maglia numero ’10’ bianconera. Le prime soluzioni, interne alla Serie A, presentano caratteristiche molto differenti. Da una parte c’è Luis Alberto, scontento della gestione tecnica di Maurizio Sarri e possibile partente in casa Lazio: per privarsi dello spagnolo Lotito vuole una cifra intorno ai 50 milioni, mentre il suo attuale ingaggio è di 2,5 milioni a stagione. Luis Alberto sarebbe un dieci classico, mentre chi potrebbe indossare quella prestigiosa maglia ma con un ruolo atipico è Dusan Vlahovic.

Non è da escludere che il prossimo numero 10′ della Juventus sia un centravanti e, come raccontato a più riprese su queste pagine, il serbo della Viola è l’obiettivo principale. La base d’asta per Vlahovic è di 70 milioni, ma la grande concorrenza potrebbe far alzare il prezzo. Un altro dieci atipico proveniente dal campionato italiano potrebbe essere Nicolò Zaniolo: il trequartista vorrebbe un rinnovo con adeguamento del contratto dalla Roma, che invece starebbe prendendo tempo. La Juventus resta interessata all’ex Inter da anni e con 50 milioni di euro potrebbe presentare l’offerta giusta al club capitolino.

Infine due soluzioni estere, ma sempre in salsa francese. La prima porta il nome di Bruno Guimaraes: come raccontato su queste pagine, la Juventus ha sondato il terreno nei giorni scorsi col Lione e la richiesta dei transalpini è di 40/45 milioni di euro. Per l’ultimo candidato alla maglia numero dieci bianconera si tratterebbe di un grande ritorno, cioè di Paul Pogba. Il francese ha già vestito quella prestigiosa maglia e a fine stagione andrà in scadenza di contratto con il Manchester United. In questo caso, il grande ostacolo resta legato all’ingaggio: dai ‘Red Devils’ percepisce circa 15 milioni di euro lordi a stagione.