CM.IT | Dybala-Juventus, gli aggiornamenti dopo le indiscrezioni argentine

Si riapre ancora una volta il caso relativo al futuro di Paulo Dybala. Le ultime sul rinnovo contrattuale e sul destino dell’attaccante argentino

Le indiscrezioni provenienti dall’Argentina sul futuro di Paulo Dybala hanno riaperto il caso del suo rinnovo, diventato ormai un tormentone. La Juventus, come anticipato da Calciomercato.it, aveva chiesto all’attaccante di posticipare gli incontri per la firma al termine del mercato invernale, forte di un accordo già raggiunto e che non sembrava in discussione.

Il nuovo ritardo, dopo mesi d’attesa, non poteva di certo far piacere al calciatore, che in questi giorni non ha gradito, ovviamente, nemmeno le ultime dichiarazioni di Maurizio Arrivabene.

Calciomercato Juventus, Dybala non ha ancora preso una decisione

Le recenti frasi dell’amministratore delegato bianconero sul “meritarsi” il rinnovo e sul comprendere il peso della maglia numero 10 non sembrano il sereno preludio a una firma importante quanto attesa.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, in ogni caso, Dybala non ha ancora preso alcuna decisione. La sua priorità è sempre stata rinnovare con la Juventus che, dal canto suo, non può permettersi di perderlo a parametro zero. Sarebbe un brutto colpo anche per il calcio italiano, che ha già salutato con modalità simili giocatori del calibro di Donnarumma e Insigne. Il rinnovo non sembra più cosa fatta come un mese e mezzo fa, ma c’è tempo e modo per rimediare.