Calciomercato Juventus, ultime e retroscena su Bruno Guimaraes

A caccia di rinforzi di centrocampo, la Juventus ha messo nel mirino anche Bruno Guimaraes del Lione, ma il prezzo è proibitivo

Quando si racconta la storia di calciatori brasiliani, capita spesso di imbattersi in figure di padri troppo ingombranti, più propensi a prendersi la scena, piuttosto che a guidare i passi dei propri figli con amorevole discrezione. Per conoscere in profondità la crescita calcistica e umana di Bruno Guimaraes, è impossibile prescindere dal raccontare il legame con papà Dick Rodriguez Moura.

Nato a Rio de Janeiro il 16 novembre del 1997, l’attuale centrocampista del Lione sarebbe tornato a giocare a Futsal se non fosse stato per l’appoggio incondizionato di suo padre. Scartato da Fluminense e Botafogo, il ragazzo fu incoraggiato dai genitori ad abbandonare Rio per continuare a coltivare il sogno di diventare un calciatore. Una scelta ripagata nel 2015, anno del suo esordio da professionista con la maglia di una squadra paulista, l’Audax, lasciata dopo due anni per approdare in Serie A con la casacca numero 39 dell’Athletico Paranaense. Già, il 39, un numero che declina alla perfezione il legame indissolubile tra Bruno e la sua famiglia, che lo ha seguito ovunque a bordo del taxi 039 di papà Dick.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, nuova idea a centrocampo | Richiesta ‘monstre’ e scambio

Calciomercato Juventus, nuovi contatti per Bruno Guimaraes

Dopo aver conquistato Copa Sudamericana e Copa do Brasil con il club di Curitiba, nel gennaio del 2020 Bruno si trasferisce al Lione per 20 milioni di euro, scelto da Juninho Pernambucano che bruciò sul tempo il suo connazionale Edu, direttore sportivo dell’Arsenal. Qualche mese prima, secondo le informazioni in possesso di Calciomercato.it, il ragazzo era stato segnalato in due occasioni a Fiorentina, Inter, Juventus, Milan, Napoli e Roma prima a 12 e poi a 14 milioni di euro, ma la storicamente scarsa lungimiranza italiana si tradusse in un rifiuto pressoché unanime, nonostante il passaporto spagnolo in possesso del calciatore.

Tra i migliori in campo nella doppia sfida che estromise la Juve dalla Champions League nel 2020, Bruno Guimaraes è finito sul taccuino della dirigenza bianconera che, secondo quanto raccolto in Brasile, dopo i primi sondaggi effettuati già durante la trattativa per Kaio Jorge (i due giocatori hanno gli stessi agenti), è tornata alla carica in queste ore con l’entourage del calciatore. La risposta del Lione non lascia molto spazio ad illusioni, visto che il club francese parte da una valutazione di almeno 40-45 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, concorrenza agguerrita per Bruno Guimaraes

Forte degli interessamenti concreti dalla Premier League (Arsenal, Manchester United, Newcastle e Tottenham), dell’Atletico Madrid e del Psg, il presidente Aulas spera che possa scatenarsi un’asta per il proprio gioiellino, pur non trascurando l’ipotesi di un rinnovo dell’attuale contratto, in scadenza a giugno del 2024. Strada in salita, dunque, a men che i buoni rapporti con Giuliano Bertolucci e con il Lione non consentano di esplorare i sentieri che conducono ad un prestito con diritto di riscatto (tramutabile in obbligo a determinate condizioni) o ad uno scambio di giocatori.