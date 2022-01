Calciomercato Juventus, nuova idea a centrocampo | Richiesta 'monstre'

Nuova idea per il centrocampo della Juventus, sondato il terreno per un talento della Ligue 1: la prima richiesta spaventa i bianconeri

Nonostante l’infortunio di Federico Chiesa, che sarà costretto a rimanere ai box per il resto della stagione, i bianconeri continuano a cercare un centrocampista sul mercato.

L’esterno della Nazionale, infatti, potrebbe essere sostituito dando maggiore minutaggio a Dejan Kulusevski: il momento peggiore della carriera di Chiesa potrebbe coincidere con la svolta per lo svedese in bianconero. Per questo motivo la Juventus continua a seguire le richieste di Massimiliano Allegri, che ha indicato nel centrocampo il reparto che ha più bisogno di un intervento sul mercato. La dirigenza della ‘Vecchia Signora’ torna alla carica per un vecchio pallino, ma la prima richiesta spaventa i bianconeri.

Calciomercato Juventus, nuovo tentativo per Bruno Guimaraes | Richiesta di 50 milioni

Correva l’anno 2020 e la Juventus mandava suoi emissari a visionare un talento dell’Athletico Paranaense: i report furono tutti positivi, ma lo strappo decisivo lo diede l’Olympique Lione di Aulas. A due anni di distanza, i bianconeri non hanno mai smesso di seguire i progressi di Bruno Guimaraes e, secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, in questi giorni avrebbero sondato il terreno con il club transalpino: la prima richiesta dell’OL si aggira sui 50 milioni di euro.

La dirigenza bianconera si aspettava una prima richiesta da 30 milioni, una base su cui lavorare per consegnare a Massimiliano Allegri un giocatore che sappia abbinare qualità e quantità a centrocampo. Se le basi sono queste, però, l’affare potrebbe aver preso subito un binario morto. 50 milioni sono una cifra gigantesca, ma in aiuto potrebbe arrivare il gradimento del club transalpino per Arthur: uno scambio in salsa verdeoro, allora, potrebbe essere una possibile soluzione. L’interesse per il brasiliano rimane, così come l’esigenza di trovare un rinforzo a centrocampo, ma il vincolo economico restringe il campo delle opzioni a disposizione dei bianconeri.