Dybala aspetta, ma Marotta prepara lo ‘sgambetto’ | Juventus in bilico

Paulo Dybala non ha chiuso la porta al rinnovo con la Juventus, ma non aspetta in eterno: Marotta intanto prova ad inserirsi

Sono giornate difficili per i tifosi bianconeri, che prima hanno dovuto digerire la sconfitta contro l’Inter in Supercoppa italiana e ora sono con il fiato sospeso per il rinnovo del proprio numero dieci.

Nella giornata di ieri, dall’Argentina hanno parlato di un Dybala spazientito e disposto a guardarsi intorno. Una notizia che non è stata confermata dalle fonti di Calciomercato.it: Dybala aspetta ancora la Juventus e la considera la sua priorità. Nessuna decisione drastica della ‘Joya’, ma è comprensibile che i continui rinvii per il rinnovo non siano stati molto graditi. Intanto, Beppe Marotta prova ad inserirsi e tentare il colpaccio a zero.

Calciomercato Juventus, Inter su Dybala | Primo approccio di Marotta

Nell’edizione odierna della ‘Gazzetta dello Sport’, si torna a parlare di un futuro in nerazzurro per Paulo Dybala. Se la base su cui trattare il contratto rimane 10 milioni di euro, oltre alla Juventus anche l’Inter sarebbe tagliata fuori, ma con una richiesta inferiore il club meneghino potrebbe giocarsi le sue carte. In particolare, sarebbe Beppe Marotta a bramare per il ‘Picciriddu’: fu lui a portarlo a Torino dal Palermo e potrebbe essere sempre lui a portarlo via.

Sempre secondo la rosea, poi, ci potrebbe essere già stato un primo approccio tra l’ad nerazzurro ed il numero dieci bianconero. La priorità di Dybala resta la Juventus e la permanenza nel club che ha dimostrato di onorare a più riprese, ma come detto non può aspettare eternamente per Godot. Dopo essersi giocati la Supercoppa italiana, Massimiliano Allegri e Simone Inzaghi potrebbero giocarsi anche la ‘Joya’: il livornese lo ha sempre stimato, mentre il tecnico nerazzurro potrebbe costruire un attacco a tinte albicelesti e di grandi ambizioni.