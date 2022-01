Attenta Juventus, dall’incubo Inter alla Liga: Dybala scuote il mercato

Paulo Dybala si sarebbe stancato di aspettare la Juventus, ed ora è pronto a guardarsi intorno: incubo Inter e sirene estere

Il numero ’10’ argentino non ha mai messo in dubbio il proprio amore per la Juventus e, al contrario, ha ribadito a più riprese che la sua priorità era quella di restare a Torino.

Una volontà condivisa con la società, che sembrava intenzionata a far diventare Paulo Dybala il perno intorno a cui costruire il proprio futuro. Intenzioni rimaste tali al momento, perché niente è stato fatto per renderle realtà: come raccontato su Calciomercato.it nelle scorse settimane, i bianconeri hanno rimandato ancora l’entourage dell’argentino per il possibile accordo. A questo punto, però, Paulo Dybala si sarebbe anche stancato di aspettare e starebbe iniziando a guardarsi intorno.

LEGGI ANCHE >>>CM.IT | Calciomercato Juventus, Dybala ‘sorpassato’: sprint per un altro rinnovo

Calciomercato Juventus, ora Dybala si guarda intorno | Sirene estere e incubo Inter

Se la priorità di Paulo Dybala si sposta dal rinnovo con la Juventus ad un possibile addio, allora si potrebbero aprire diversi scenari di mercato. Quello più temuto dalla società e dai tifosi bianconeri è legato a Beppe Marotta: l’ad nerazzurro è l’uomo che ha portato la ‘Joya’ a Torino e rimane uno dei suoi più grandi estimatori. L’occasione di portare l’argentino all’Inter a parametro zero potrebbe essere troppo ghiotta e Simone Inzaghi avrebbe un rinforzo di caratura internazionale per suggellare il dominio sulla Serie A.

Oltre allo scenario da incubo di un Dybala nerazzurro, sono le sirene estere a preoccupare la Juventus. Il PSG dovrà risolvere il caso Mbappé e, in caso di addio del francese, potrebbe colmare il vuoto proprio con l’argentino. Un’altra squadra che ha sempre dimostrato il proprio interesse per la ‘Joya’ in questi anni è l’Atletico Madrid e, se dovesse muoversi a zero, potrebbe essere la volta buona per Simeone. In Spagna, poi, anche il Barcellona osserva la situazione: anche in questo caso il destino di Dybala potrebbe essere legato a doppio filo a quello di un possibile partente come Dembele. Infine, dall’Inghilterra è l’Arsenal la squadra che monitora il numero ’10’ con maggiore attenzione.