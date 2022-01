Con il brasiliano Arthur sempre più vicino all’Arsenal, in casa Juventus si ragiona sul possibile sostituto: le ultime sulla pista Loftus-Cheek

Mentre si fa sempre più concreta la pista che dovrebbe portare Arthur all’Arsenal, come raccontato dalla nostra redazione, l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ragiona con i propri dirigenti sul nome del possibile sostituto.

Nella serata di ieri si è parlato di un’idea inglese, che porta direttamente a Londra, sponda Chelsea: parliamo di Ruben Loftus-Cheek, 25enne centrocampista dei ‘Blues’. In questa stagione, sotto la guida del manager Thomas Tuchel, ha collezionato venti presenze, per un totale di 1024 minuti giocati, molte dal primo minuto. Non un titolarissimo, certamente, ma un giocatore sul quale il trainer tedesco punta.

Da capire cosa succederà anche nel reparto avanzato, dopo il grave infortunio di Federico Chiesa che non rientrerà prima della prossima stagione, vista la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro patita durante il match contro la Roma di domenica scorsa. I nomi che circolano sono quelli di Serdar Azmoun, calciatore iraniano che si svincolerà dallo Zenit San Pietroburgo nel giugno prossimo, e Memphis Depay, che al Barcellona con l’addio del suo mentore Ronald Koeman e l’arrivo di Xavi in panchina, fatica a trovare spazio.

Calciomercato Juventus, le ultime su Loftus-Cheek

Tornando, però, alla linea mediana e a Loftus-Cheek, secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, questa pista non è, attualmente, calda. Fonti inglesi ci rivelano come si tratti, per ora, di una soluzione complicata, per motivazioni diverse. Chiaramente, se Arthur dovesse partire direzione Arsenal, dovrà necessariamente essere sostituito e non è esclusa la possibilità di far diventare concreta anche questa possibilità. Com’è noto, nel calciomercato le cose possono cambiare da un’ora all’altra, dunque anche Loftus-Cheek è da tenere in considerazione per la Juventus, così come Nahitan Nandez del Cagliari di cui vi abbiamo parlato ieri. Vedremo chi la spunterà, se uno di questi due o l’eventuale terzo incomodo.