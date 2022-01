Calciomercato Juventus, via libera sull'addio | Allegri vuole un sostituto

Arriva il via libera di Massimiliano Allegri, la Juventus si appresta a salutare un altro giocatore: prima serve il sostituto però

Il day-after della sconfitta in Supercoppa italiana, i bianconeri sono al lavoro per raddrizzare la stagione e per centrare gli obiettivi preposti in estate: via libera all’affare.

Anche nella sfida contro l’Inter di ieri sera è apparso chiaro come per Massimiliano Allegri il centrocampo a propria disposizione non sia congeniale. Dopo la vittoria in rimonta contro la Roma molti si aspettavano di rivedere la coppia composta da Locatelli e Arthur, e invece il tecnico livornese ha panchinato nuovamente il brasiliano: conferme sul possibile addio dell’ex centrocampista di Barcellona e Gremio.

Calciomercato Juventus, l’Arsenal fa sul serio | Allegri pronto a salutare Arthur

Come raccontato sulle pagine di Calciomercato.it nella giornata di ieri, l’Arsenal sta facendo un tentativo serio per arrivare ad Arthur: si tratta sulla base di un prestito fino al termine della stagione. Sul brasiliano della Juventus si era parlato anche di un interesse del Siviglia, ma come detto su queste pagine la pista andalusa si è raffreddata totalmente. I ‘Gunners’ continuano a spingere per mettere a disposizione di Arteta l’ex Barcellona, e Massimiliano Allegri valuta l’addio.

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, ci sarebbe il via libera da parte del tecnico livornese sulla partenza di Arthur: l’Arsenal avrebbe fatto grossi passi in avanti nelle ultime giornate. L’assenso di Allegri, però, sarebbe condizionato dall’arrivo di un sostituto. Com’è stato per Morata settimana scorsa, senza un rinforzo non si muove nessuno. E, quindi, attenzione al mercato in entrata della Juventus a centrocampo. Il tecnico bianconero si aspetta un rinforzo: tra i profili più indicati ci sono Zakaria a titolo definitivo, Leandro Paredes e Loftus-Cheek. Questi ultimi due potrebbero arrivare solamente in prestito.