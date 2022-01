CM.IT | Icardi e la Juventus, incontro col Psg: le ultime

Mauro Icardi, nel mirino della Juventus, e la dirigenza del Paris Saint-Germain si sono incontrati per capire il da farsi in questa sessione di mercato

Il nome di Mauro Icardi continua ad agitare questa sessione di calciomercato di gennaio. L’argentino viene accostato con insistenza alla Juventus di Massimiliano Allegri, vista anche la posizione di Alvaro Morata.

Infatti, nonostante le parole di grande stima dell’allenatore bianconero in conferenza stampa, sullo spagnolo resta sempre vigile il Barcellona, col nuovo tecnico Xavi che lo vorrebbe al centro dell’attacco dei blaugrana sin da subito. Ma la Juventus non sembra avere alcuna intenzione di lasciarlo partire, soprattutto senza un sostituto di livello che possa raccogliere l’eredità della maglia numero 9, attualmente proprio sulle spalle di Morata.

Calciomercato Juventus, Icardi incontra il Psg: la situazione

E il calciatore di cui si parla sempre in ottica Juventus è proprio Mauro Icardi. Legato al Paris Saint-Germain fino al 30 giugno 2024 da un faraonico contratto da 12 milioni di euro a stagione, bonus compresi, il 28enne argentino è chiuso dal tridente Messi–Neymar–Mbappe. Diciotto le presenze accumulate in stagione, poche dal primo minuto, e cinque gol realizzati, l’ultimo contro il Lorient in Ligue 1 in chiusura del 2021. Come vi abbiamo già raccontato, non sarà però facile per la Juventus portare via Icardi al Psg, complice la distanza sulla formula dell’eventuale trasferimento, con la società piemontese che vorrebbe un prestito secco o, al massimo, con diritto di riscatto e i parigini che spingono per l’obbligo. Ma anche il lauto stipendio percepito dall’ex capitano dell’Inter non è da sottovalutare come ostacolo.

In ogni caso, si è tenuto un incontro cordiale tra Icardi e la dirigenza del Paris Saint-Germain, per capire cosa ne sarà del futuro. Secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, le parti sono rimaste sulle rispettive posizioni, col Psg che potrebbe anche pensare ad una cessione, ma solo a determinate condizioni. Nello stesso tempo, il calciatore di Rosario non ha espresso la volontà di partire a tutti i costi, visto che a Parigi si trova molto bene. Chiaramente, questa è la situazione ad oggi, ma, come diciamo sempre, nel calciomercato le cose cambiano da un giorno all’altro. Dunque, non sono esclusi cambiamenti nelle prossime settimane, ma la situazione attuale è quella che vi abbiamo appena descritto.