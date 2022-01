Alla vigilia del big match Juventus-Napoli, il tecnico bianconero Massimiliano Allegri prende la parola in conferenza stampa per affrontare i tempi più caldi in vista della gara contro la squadra di Spalletti

Occhi puntati sullo ‘Stadium’ per la sfida tra Juventus e Napoli, valida per la prima giornata del girone di ritorno che si apre quindi col botto per Massimiliano Allegri e la sua squadra. I bianconeri hanno chiuso in crescendo, almeno dal punto di vista dei risultati, il 2021 e puntano a ripartire bene al cospetto di un avversario ostico ed in lotta per le posizioni di testa.

Dalla partita alla situazione attuale fino al mercato, questi gli argomenti per Allegri nella consueta conferenza stampa prima di Juventus-Napoli che Calciomercato.it segue in diretta con le dichiarazioni live dalle ore 14.