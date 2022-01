Calciomercato Juventus, per Icardi si può fare | L’assist ad Allegri

Calciomercato Juventus, in un mese di gennaio ancora lungo resta viva la pista Icardi: ecco come l’argentino può sbarcare a Torino

Le voci di mercato sulla Juventus, in questo mercato di gennaio, continuano ad essere calde, nonostante un fisiologico rallentamento. I bianconeri, nell’immediato, si concentrano sul campo. Nelle gare con Napoli, Roma e Inter, il centravanti sarà ancora, sicuramente, Alvaro Morata.

Lo spagnolo, come noto, avrebbe già una intesa di massima con il Barcellona, ma la Juventus con lui è stata chiara. Senza il sostituto, non si muove. Il giocatore non intende creare problemi e arrivare al muro contro muro e attenderà così gli sviluppi. Come ricordato ieri dalla redazione di Calciomercato.it, il nome principale per l’attacco della Juventus resta Icardi, con Scamacca sullo sfondo. L’argentino sarebbe un nome, e anche questo è cosa nota, decisamente gradito a Massimiliano Allegri, ma per ora Juventus e Psg sono distanti sui termini del possibile trasferimento di Icardi.

Calciomercato Juventus, Allegri attende buone notizie da Parigi: le ultime su Icardi

Novità importanti potrebbero però arrivare nei prossimi giorni dalla Francia. Come riportato da ‘Tuttosport’, infatti, il Psg sarebbe già alla ricerca di un altro attaccante con cui rimpiazzare Icardi. Curiosamente, ma neanche tanto, molti nomi sono tra quelli accostati alla Juventus in queste settimane.

La dirigenza francese sta così valutando i vari Depay, Martial, Aubameyang. Interessamenti non casuali, che potrebbero preludere all’addio di Icardi. Anche se poi, come detto, le società dovrebbero accordarsi sui termini dell’operazione e al momento la Juventus non intende venire incontro alle richieste di Leonardo. Ma il mese di gennaio è lungo e le mosse del Psg, alla fine, potrebbero far sì che il lungo inseguimento ad Icardi da parte dei bianconeri venga coronato.