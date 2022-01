Calciomercato Juventus, Xavi non molla: ecco cosa ha detto a Morata

La telenovela Morata-Barcellona, secondo i media spagnoli, non è ancora finita nonostante le parole di Allegri: spunta la telefonata di Xavi

In questi minuti la Juventus è impegnata soprattutto in campo, o meglio a capire se effettivamente questa sera il match con il Napoli si giocherà. Seguendo il protocollo della Lega Serie A la partita si svolgerà regolarmente, ma gli azzurri sono ancora in attesa di capire gli esiti dei tamponi che sono stati nuovamente riprocessati e che avevano dato risultati contrastanti per due giocatori. Non semplice concentrarsi con un’atmosfera del genere, considerando soprattutto l’importanza capitale del match nella corsa Champions.

La Juventus è a -4 dall’Atalanta e -5 proprio dal Napoli, vincendo tornerebbe prepotentemente e in maniera definitiva in lotta per le prime posizioni. E nel frattempo studia pure le mosse di calciomercato. Ieri il tecnico toscano ha fatto chiarezza sulla questione Alvaro Morata, ma in Spagna non sono dello stesso avviso. Nella conferenza pre Juve-Napoli, Max Allegri è stato molto chiaro sul futuro dello spagnolo in relazione alla trattativa con il Barcellona che vi abbiamo raccontato in questi giorni: “Abbiamo parlato, gli ho detto che da qua non si muove perché per trovare uno alla sua altezza serve prendere i migliori 4 o 5 attaccanti al mondo. Alvaro rimane con grande entusiasmo, discorso chiuso”.

Juventus, AS: “Morata-Barcellona non è finita”. E Xavi lo ha chiamato

Discorso chiuso, dunque, ma non per tutti. Secondo ‘AS’, infatti, i blaugrana rispondono così alla domanda su un cambio di strategia su Morata: “Non è ancora affatto da escludere”. Come riporta il quotidiano iberico, il Barcellona ‘mantiene invariato il suo impegno di portare Morata a Barcellona già a gennaio’. Il programma e l’obiettivo dei catalani, dunque, resta sempre quello di strappare l’attaccante alla Juve. Tanto che il tecnico Xavi Hernandez addirittura avrebbe avuto un colloquio telefonico con il calciatore nella giornata di martedì.

Nel contatto di due giorni fa, lo stesso ex centrocampista avrebbe confermato a Morata il suo interesse e l’impegno del Barcellona nel proseguire con la trattativa, chiedendogli anche un po’ di pazienza. Questo perchè i blaugrana stanno facendo di tutto per alleggerire il monte ingaggi, cedere qualche esubero e fare così spazio all’ex Real e Atletico. Al Camp Nou sanno che non sarà facile prendere Morata, ma non danno nulla per chiuso a differenza di Allegri. E il calciatore, aggiunge ‘AS’, continua a essere fermo nella volontà di andare al Barcellona e per Xavi è una priorità assoluta.