Calciomercato Juventus, offerta ritirata: gode anche il Milan

Anche il Milan e la Juve nella corsa ad un calciatore in uscita dal Real Madrid. Offerta ritirata da parte del Liverpool: la situazione cambia

Il Milan è in piena lotta scudetto alle spalle dell’Inter capolista, mentre al di fuori del terreno di gioco, Maldini e soci sono da tempo al lavoro per potenziare l’organico a disposizione di Stefano Pioli. Occhi nell’immediato sulla situazione della difesa, in virtù della lunga assenza per infortunio di Kjaer che dovrebbe portare ad un ingresso già in questo inverno. Per il futuro inoltre si valuta il potenziamento della trequarti con occhio particolare in Spagna.

Il legame tra il Real Madrid e il Milan è infatti vivo ed esplorato più volte nelle ultime annate come testimoniano affari come quelli relativi a Theo Hernandez e Brahim Diaz. Alla guida dei madrileni c’è inoltre un ex milanista come Carlo Ancelotti, con cui potrebbe tornare di moda un affare.

Calciomercato Juventus e Milan, offerta ritirata dal Liverpool per Asensio: la situazione

Come sottolineato anche da ‘ElNacional.cat’, Marco Asensio non sembra garantire la sua continuità al Santiago Bernabeu, ed è stato associato a squadre come Juventus, Milan, il Siviglia oltre ad Arsenal e Liverpool. I rossoneri sono quindi nella corsa al fantasista spagnolo, che però era finito soprattutto in ottica ‘Reds’. La compagine di Klopp infatti ha presentato un’offerta al calciatore iberico, che termina il suo contratto nel 2023 e resta senza rinnovo, ma Asensio avrebbe chiesto tempo al Liverpool, e l’occasione sarebbe così svanita.

Asensio non si è rifiutato di andare ai ‘Reds’, e ha anche studiato le opzioni di vita offerte dalla città britannica, ma la dirigenza della società inglese ha deciso che concentrerà i suoi sforzi su altri calciatori. Ritirata quindi l’eventuale proposta di un futuro a Liverpool. Situazione che potrebbe così rimettere in corsa anche il Milan, spesso associato al nome dello spagnolo che potrebbe ricoprire ogni posizione alle spalle di una prima punta.