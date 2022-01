Addio Milan: colpo Barcellona, esulta anche la Juventus

Il Barcellona accelera per un nuovo colpo in entrata: interessate anche Milan e Juventus. Tutti i dettagli

“Stiamo cercando un difensore completo, che possa essere in grado di accettare gli uno contro uno difensivi con grande tempismo e con buona disposizione al coraggio nella fase difensiva”.

“Poi i difensori sono diventati i veri registi di inizio azione: deve avere la capacità di fare la scelta giusta, anche in possesso di palla. Non sarà un mercato scoppiettante, ma è chiaro che troveremo il giocatore giusto per noi”. Nella conferenza stampa pre Milan–Roma, Stefano Pioli ha tracciato l’identikit del difensore che la dirigenza rossonera sta cercando sul mercato per gennaio. In cima alla lista c’è il nome di Sven Botman. Come raccontato da Calciomercato.it, però, sono diversi gli ostacoli ancora da superare: il Lille continua a sparare alto e chiede 30-35 milioni di euro. “Con 20 milioni non danno nemmeno mezza gamba di Botman”, è stato riferito alla nostra redazione. Non si registrano così significativi passi in avanti da parte del Milan, che considera eccessive le attuali richieste economiche per il classe 2000 olandese. Maldini e Massara stanno già pensando alle alternative e anche in ottica giugno hanno messo nel mirino Andreas Christensen, difensore del Chelsea in scadenza di contratto. Il danese è già libero di accordarsi con un altro club a parametro zero e non ha ancora raggiunto un’intesa con i campioni d’Europa. L’importante indiscrezione dalla Spagna.

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Calciomercato Roma, ‘regalo’ per Mourinho: cifre e formula dell’affare. Le ultime

Calciomercato Milan, il Barcellona accelera per Christensen: Juventus alla finestra

Secondo quanto riportato dal ‘Mundo Deportivo’, il Barcellona ha accelerato il pressing nei confronti dell’entourage del giocatore con l’obiettivo di raggiungere subito l’accordo per l’arrivo di Christensen a parametro zero nel prossimo giugno. Sul piatto un importante contratto quadriennale con opzione per il quinto anno. Il Milan è avvisato per un possibile colpo che potrebbe fare felice anche la Juventus. Come noto, infatti, il Barcellona è accostato anche a de Ligt e l’eventuale arrivo del centrale del Chelsea chiuderebbe le porte a quello dell’olandese.