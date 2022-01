La Roma è già a lavoro per regalare un altro colpo di peso a Josè Mourinho in questa finestra di mercato invernale. La formula per il rinforzo a centrocampo

Testa al campo ma anche al mercato per la Roma, che si prepara a rinforzare l’organico a disposizione di Josè Mourinho in vista della seconda parte della stagione. I giallorossi hanno bisogno di alzare i giri del motore, offrendo anche una costanza di rendimento che quest’anno si è vista solo a tratti. Molto passerà anche dal calciomercato con la dirigenza al lavoro per mettere al più presto a disposizione dello ‘Special One’ qualche nuova freccia.

In particolare focus sul centrocampo, dove dopo aver quasi concluso l’acquisto in prestito del polivalente Maitland-Niles, la Roma avrebbe individuato il rinforzo giusto in quel Sergio Oliveira già accostato alla capitale la scorsa estate, così come alla Juventus seppur in tono minore.

Calciomercato Roma, si avvicina Sergio Oliveira: la formula dell’accordo

L’obiettivo sensibile per il centrocampo della Roma è dunque Sergio Oliveira, classe 1992 del Porto dalla buona struttura fisica e dalle ottime capacità tecniche e realizzative, che anche in zona gol fa sentire il suo peso. In stagione infatti il lusitano ha anche già messo a referto cinque reti, mentre lo scorso anno tra coppe e campionato al termine della corsa arrivò ad un totale di ben 20 marcature.

Caratteristiche che farebbero comodissimo nella mediana di Mourinho e secondo le ultime indiscrezioni raccolte in Portogallo da Calciomercato.it, la pista Oliveira si sta scaldando e gli accordi appaiono vicini con la formula del prestito con diritto. L’affare inoltre dovrebbe viaggiare su una cifra complessiva che si aggira tra i 15 e i 18 milioni di euro. Trattativa che quindi potrebbe portare alla corte dello ‘Special One’ un suo pupillo, già desiderio della scorsa estate.