Nome nuovo in ottica calciomercato Roma. Per rinforzare la rosa di Mourinho, Pinto sta seguendo un giocatore in scadenza

La sessione invernale di calciomercato viaggia sempre su un doppio binario. Da un lato si cercano rinforzi per l’immediato, dall’altro si programmano i colpi per la prossima stagione. Non fa eccezione la Roma, che è pronta a sfruttare il contratto in scadenza a giugno per un acquisto a sorpresa.

Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, infatti, Tiago Pinto sta monitorando la situazione di Berke Ozer. Si tratta di un portiere turco classe 2000 che milita attualmente in patria con la maglia del Fenerbahce, club dove è tornato dopo il prestito della passata stagione al Westerlo. Divenuto titolare a fine ottobre a causa dell’infortunio alla spalla occorso ad Altay Bayindir, il 21enne nativo di Izmir ha messo in mostra la sua qualità, riuscendo a mantenere tre volte la porta inviolata tra campionato ed Europa League.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, cessione Reynolds: cambia la formula

La Roma vuole provare a giocare d’anticipo e trovare un accordo per fargli firmare un precontratto da febbraio e metterlo a disposizione di Mourinho dalla prossima estate, ma c’è da fare i conti con una folta concorrenza di club europei, tra cui in particolare i portoghesi del Benfica.