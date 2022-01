Irrompe lo United, colpo gratis: per Juventus e Milan salta l’affare

Juventus e Milan continuano a monitorare un obiettivo in scadenza di contratto a giugno: accelerata per l’affare a zero, c’è il contatto

Nel caos generato dal Covid-19, con il braccio di ferro tra la Lega e le Asl Locali per il prosieguo del campionato, si ritaglia uno spazio importante il calciomercato.

Nonostante le sessioni di gennaio non siano tradizionalmente entusiasmanti, le voci sulle big di Serie A si rincorrono da diverso tempo. Basti pensare al caso Morata nella Juventus, ad esempio.

L’attaccante spagnolo sembrava avesse già la valigia pronta direzione Barcellona, ma alla fine la ‘Vecchia Signora’ ha deciso con forza di puntare sull’ex Chelsea anche da qui ai prossimi 6 mesi, come confermato dallo stesso Allegri oggi in conferenza stampa. Fiducia nel giocatore certamente, ma probabilmente anche mancanza di valide alternative. Non a caso, il riscatto di Morata dall’Atletico Madrid (da 35 milioni di euro) resta fortemente in bilico. Nel giro di notizie rientra pure il Milan: il ‘Diavolo’ dovrà necessariamente intervenire nel reparto difensivo, vista la lungodegenza di Kjaer. Il danese era un elemento imprescindibile nello scacchiere di Pioli e sarà un assenza pesante. Bianconeri e rossoneri, inoltre, condividono un obiettivo per la retroguardia. A tal proposito, però, non giungono buone notizie.

Calciomercato Juventus e Milan, United su Zagadou

Ralf Rangnick potrebbe rovinare i piani delle due italiane. Stando a quanto riferisce ‘fussballtransfers.com’, infatti, il Manchester United si è mosso per Dan-Axel Zagadou. Difensore centrale del Borussia Dortmund, è in scadenza di contratto a fine stagione e per questo è un obiettivo appetibile per diversi club. Juventus e Milan lo seguivano, ma ora devono fare i conti anche con la concorrenza dei ‘Red Devils’ che hanno avuto i primi contatti con l’agente del calciatore.

Per Zagadou non è, comunque, da escludere un rinnovo con il Dortmund: il Borussia sta provando ancora a prolungare il contratto del 22enne francese.