Calciomercato Milan, doppio addio e affari con l’Empoli

Non solo calciomercato in entrata. Il Milan è pronto a cedere due calciatori: attenzione ai possibili intrecci con l’Empoli

Il Milan sarà tra le squadre protagoniste del prossimo calciomercato di gennaio. La priorità dei rossoneri, come ampiamente raccontato, è l’acquisto di un nuovo difensore, che possa prendere il posto di Simon Kjaer, che ha già chiuso la stagione per infortunio. Serve un giocatore pronto fin da subito da affiancare a Fikayo Tomori e Alessio Romagnoli.

LEGGI ANCHE >>> Vlahovic, richiesta mostruosa | Juve, Milan e non solo, pietrificate

In cima alla lista della spesa c’è Sven Botman ma le difficoltà per acquistarlo non mancano: difficilmente, infatti, il Lille deciderà di cederlo alle condizioni rossonere, in prestito con diritto di riscatto. Servono circa 30 milioni di euro. Si guarda dunque alle alternative, come può essere Bremer.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, proposta dalla Premier | La decisione di Maldini

Il calciomercato del Milan passerà anche dalle cessioni. Sono due i calciatori pronti a fare le valigie: Samu Castillejo e Andrea Conti. Lo spagnolo piace al Genoa di Shevchenko ma attenzione sempre alla pista spagnola, come il Getafe, mai davvero tramontata. Il Milan spera di incassare sugli 8 milioni di euro da reinvestire sul mercato.

Impossibile che si raggiunga una cifra del genere per la cessione del terzino italiano, destinato a dire addio nei prossimi giorni. Il suo agente è a lavoro per trovare la giusta sistemazione. Una nuova esperienza lo aspetta. In passato è stato accostato a Genoa e Sampdoria ma il suo futuro dovrebbe essere altrove, anche se queste ipotesi non possono essere scartate: attenzione dunque al Bologna ma anche all’Empoli.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio immediato | Decisione presa a furor di popolo

Calciomercato Milan, affari con l’Empoli

LEGGI ANCHE >>> Da Pogba a Onana e Christensen: le ‘occasioni’ a zero all’estero

E’ evidente che difficilmente il Milan incasserà qualcosa dall’addio di Conti ma potrebbe guadagnare un diritto di prelazione, una corsa preferenziale per alcuni calciatori, che tanto bene stanno facendo in Toscana, se davvero il terzino dovesse vestire l’azzurro. Attenzione ai tanti gioielli di Andreazzoli: Parisi ad esempio potrebbe rappresentare in futuro un’alternativa a Theo Hernandez ma Ricci e Bajrami appaiono essere i calciatori che più potrebbero stuzzicare l’interesse del Milan.