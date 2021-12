La Juventus lavora alle uscite prima dei possibili colpi sul mercato. I tifosi bianconeri lo vogliono lontano da Torino a gennaio

Come annunciato dall’Ad Arrivabene, non c’è da aspettarsi colpi di teatro alla Juventus nella prossima finestra del mercato di gennaio.

Massimiliano Allegri e la dirigenza vogliono sfruttare al massimo la rosa a disposizione e dei possibili rinforzi nella sessione invernale sono legati ad altrettante cessioni. Tra queste c’è sicuramente Aaron Ramsey che continua ad essere un oggetto misterioso alla Continassa e nella prima parte di stagione e ha collezionato appena cinque presenze. Il nazionale gallese ha chiuso l’anno ai box per infortunio e oggi ha spento 31 candeline: per lui si fa strada l’ipotesi di un ritorno in Premier League, destinazione preferita dal centrocampista.

Juventus, i tifosi non hanno dubbi: Ramsey via subito

Intanto i tifosi bianconeri si sono scatenati nel post Twitter della Juventus dedicato al compleanno dell’ex capitano dell’Arsenal. Diversi sostenitori bianconeri non hanno dubbi e invocano a gran voce la cessione a gennaio del giocatore: tra battute e analisi puramente tecnico-tattiche, ce n’è per tutti i gusti. Intanto – come ribalza dall’Inghilterra – proprio l’Arsenal starebbe pensando di riportare a Londra il centrocampista gallese. Il tecnico dei londinesi Arteta ha chiesto rinforzi a metà campo e il profilo di Ramsey farebbe sempre breccia nella dirigenza dei ‘Gunners’.

Oltre all’Arsenal, anche Everton e Newcastle restano alla finestre interessate alla situazione di Ramsey. Il giocatore non fa più parte dei piani di Allegri e della Juventus, con la dirigenza della Continassa che cerca una sistemazione per gennaio. La ‘Vecchia Signora’ apre inoltre al prestito del classe ’90, anche se l’oneroso ingaggio da oltre 7 milioni di euro a stagione del gallese è un ostacolo per le pretendenti. Intanto i tifosi bianconeri hanno deciso: invocano l’addio di Ramsey alla riapertura del mercato.