Ronaldo lo vuole a Manchester: addio Juventus per 30 milioni

Cristiano Ronaldo ha in mente il rinforzo giusto per il rilancio del Manchester United: la Juventus è avvisata

Cristiano Ronaldo tutti si aspettava tranne di vivere un ritorno al Manchester United così turbolento. Nonostante l’arrivo di CR7, i ‘Red Devils’ hanno faticato non poco, tanto che la società ha esonerato Solkjaer affidando la panchina a Rangnick fino al termine della stagione.

La problematica più grande riguarda il pacchetto arretrato dove l’arrivo di Varane è finora risultato poco fruttuoso per gli infortuni dell’ex Real Madrid. Ecco perché proprio in difesa ha intenzione di intervenire lo United nel mercato, assecondando le richieste di Ronaldo. Il portoghese ha individuato il profilo giusto per far fare il salto di qualità alla retroguardia del Manchester. Si tratta di un calciatore che è nel mirino anche della Juventus: i bianconeri però potrebbero essere costretti a virare su altri nomi, visto che il club inglese è indicato come grande favorito.

Calciomercato Juventus, Ronaldo ‘scippa’ i bianconeri

A parlare della sfida di mercato tra Manchester United e Juventus (con il Bayern Monaco come terzo incomodo) è ‘elnacional.cat’. L’oggetto del contendere è Ronald Araujo, 23 anni, una delle poche buone notizie del Barcellona di quest’anno. Il difensore uruguaiano ha il contratto in scadenza nel 2023 e senza il rinnovo a fine stagione potrebbe arrivare l’addio per evitare poi l’addio a zero tra un anno e mezzo. Proprio su questo si basa il Manchester United per accontentare Ronaldo con un rinforzo di spessore e proiettato anche al futuro in difesa con un esborso vicino ai 30 milioni di euro.

In questa stagione ha collezionato 19 presenze, destreggiandosi sia al centro della difesa che sull’out destro. Per lui potrebbe ora arrivare la proposta del Manchester United che sarebbe disposto a sborsare oltre trenta milioni di euro per Araujo, garantendogli un sensibile aumento dell’ingaggio.