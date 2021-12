Calciomercato Juventus, Allegri non lo vuole più: titolare ‘regalato’

Uno dei titolari della Juventus potrebbe lasciare Torino a gennaio: Allegri non lo vuole più, in Spagna parlano addirittura di un prezzo ‘simbolico’

La Juventus può dire addio a qualche giocatore nei prossimi mesi. La rivoluzione è in corso, l’obiettivo della dirigenza è svecchiare, ha cominciato anche a spendere parecchi milioni per portare a Torino quelli che sembravano i possibili campioni del futuro. Da Chiesa a Kulusevski, passando per de Ligt, la politica dei bianconeri è chiara.

Per questo, però, serviranno degli anni e nel frattempo nella rosa di Massimiliano Allegri c’è anche qualche giocatore che sta rendendo ben al di sotto delle aspettative. Morata ha avuto alti e bassi, non è un goleador, ha passato un momento molto duro in cui anche i tifosi lo hanno criticato parecchio. Ora la Juventus sembra in ripresa, lo spagnolo è in crescita ma comunque il riscatto dall’Atletico resta in forte dubbio. Anche Kean non ha convinto, poi a centrocampo di giocatori pesanti che la dirigenza cederebbe prima di subito ce n’è più di uno. Anche in difesa.

Dalla Spagna: Allegri taglia Alex Sandro, c’è il Real Madrid

La rivoluzione infatti passa un po’ per tutti i reparti, Cuadrado in questi anni è stato uno dei migliori, forse tra i pochissimi a salvarsi ma anche lui in questa stagione qualche limite e mancanza li ha mostrati. Il colombiano a maggio compirà 34 anni, è in scadenza anche lui, così come per Chiellini e Bonucci la carta d’identità impone diversi ragionamenti. Ma Allegri non sarebbe soddisfatto soprattutto di Alex Sandro, 31 anni a gennaio e in scadenza 2023. Come riporta ‘fichajes.net’, il tecnico toscano avrebbe messo il brasiliano sulla sua ‘lista nera’ già per gennaio, facendo drizzare le antenne al Real Madrid.

I Blancos cercano un giocatore di livello con un costo contenuto per la fascia sinistra, il nome perfetto – secondo il portale spagnolo – sarebbe proprio quello del laterale della Juventus. Un calciatore che non sta dando il meglio, ma dalle indubbie qualità offensive e difensive, queste più spiccate sicuramente rispetto al connazionale Marcelo. Decisivo il fatto che i bianconeri addirittura lo lascerebbero partire a gennaio per un prezzo addirittura ‘simbolico’, dal momento che Allegri non punta più su di lui.