CM.IT | Juventus, tre possibilità per Ramsey: due club pronti a pagare

Il nome di Aaron Ramsey è cerchiato in rosso sulla lista dei partenti in vista del calciomercato di gennaio in casa Juventus: ecco le tre possibilità

Arrivato a parametro zero dall’Arsenal nell’estate del 2019, Aaron Ramsey non è mai riuscito ad imporsi con la maglia della Juventus. Sotto contratto fino al 2023, i bianconeri sarebbero ben contenti di liberarsi del suo pesante ingaggio nel prossimo calciomercato di gennaio.

In questo primo scorcio di stagione sotto la guida dell’allenatore Massimiliano Allegri, il gallese ha collezionato appena cinque presenze per soli 112 minuti giocati. Di contro, ha da il meglio di sé con la maglia del Galles. A Torino, però, gli infortuni lo hanno sempre frenato e anche adesso è fuori per un problema fisico. In ogni caso, nel suo futuro non sembra esserci ancora la Juventus, pronta ad ascoltare offerte in vista dell’ormai imminente sessione del calciomercato di riparazione.

Juventus, tre possibili destinazioni per Ramsey: i dettagli

Da scartare l’ipotesi di un ritorno all’Arsenal, col manager Mikel Arteta che non appare intenzionato ad averlo alle proprie dipendenze, per Ramsey si è parlato anche di una possibile rescissione consensuale del contratto con la Juventus con diciotto mesi d’anticipo rispetto alla naturale scadenza. I bianconeri, come detto, risparmierebbero l’alto ingaggio che il 30enne centrocampista, 7 milioni di euro netti a stagione. Ma ci sono tre possibilità che potrebbero consentire al club del presidente Andrea Agnelli di incassare dall’eventuale cessione.

Stando, infatti, a quanto raccolto da Calciomercato.it, restano valide le piste che portano all’Everton, al Leeds e al Newcastle. Per quanto riguarda la squadra del ‘Loco’, Marcelo Bielsa, si potrebbe fare solo in prestito fino al giugno prossimo per poi andare a discutere della situazione più avanti. I ‘Toffees’, invece, sarebbero disposti ad investire 15 milioni di euro circa per tutta l’operazione. Last, but not least, i ‘Magpies’ e, in questo caso, la disponibilità finanziaria appare illimitata dopo il passaggio di proprietà al fondo PIF, accostato anche all’Inter. Ad oggi, dunque, sono queste le tre possibilità più in voga per Ramsey in vista di gennaio: vedremo se davvero, alla fine, una di queste si concretizzerà e, soprattutto, se soddisferà le richieste della Juventus e del calciatore.