Ramsey e non solo: tutti i movimenti in uscita della Juventus

Tanto del mercato della Juventus passerà dalle uscite, non solo Ramsey: tutti i bianconeri in odore di cessione

Il ritorno di Massimiliano Allegri, con un mandato lungo quattro anni, è stato il primo tassello di un nuovo ciclo bianconero. In questi primi mesi di campionato le difficoltà sono state molte ed il progetto è iniziato a passo lento.

Il primo obiettivo nella mente del tecnico livornese è a breve termine ed è quello di riportare la Juventus nelle prime posizioni in Serie A. Per farlo sarà necessario tanto lavoro sul campo, ritrovare la solidità che ha sempre contraddistinto la ‘Vecchia Signora’ e forse anche degli innesti sul mercato. Per riuscire a portare volti nuovi a Torino a gennaio, però, sarà fondamentale cedere gli esuberi: tutti i possibili movimenti in uscita della Juventus, non solo Ramsey.

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Caos Dazn, interviene il Governo: pronta la moral suasion

Calciomercato Juventus, Non solo Ramsey | Tutte le mosse in uscita

Quando a Torino si parla di cessioni, il primo nome sulla lista della dirigenza bianconera è quello di Aaron Ramsey. Il centrocampista gallese, arrivato a parametro zero nell’estate del 2019, di fatto non è mai stato a disposizione dei tecnici che hanno allenato la Juventus in questi anni. Cederlo significherebbe alleggerire il bilancio di un ingaggio monstre, mai giustificato da prestazioni sul campo da gioco. Su Ramsey sarebbero due le squadre più interessate: l’Everton, con cui i bianconeri hanno ottimi rapporti, ed il Newcastle.

In particolare il club appena acquistato dal fondo PIF, che attualmente occupa l’ultima posizione in Premier League, sembra essere intenzionata a grandi manovre nel mercato di gennaio e sarebbe ben disposta nei confronti dell’operazione Ramsey. Oltre al gallese, poi, il Newcastle potrebbe tentare l’assalto anche ad Adrien Rabiot. Il francese è molto presente nelle rotazioni di Allegri, ma se dovesse arrivare un’offerta sarebbe presa in considerazione dalla Juventus.

LEGGI ANCHE >>>CMIT TV | Intreccio Pogba-Kessie: “Vuole la Juve. Si taglia l’ingaggio”

Infine, attenzione anche alla situazione di Luca Pellegrini. L’ex esterno della Roma non sembra aver convinto il tecnico livornese e per lui si starebbe muovendo il Trabzonspor: una sua cessione in Turchia sembra essere possibile. Tutte queste operazioni in uscita, permetterebbero alla Juventus di portare a Torino dei rinforzi per Allegri.