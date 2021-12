Le ultime di calciomercato Juventus aprono alla possibilità di uno sbarco a Torino di due se non addirittura tre giocatori del top club europeo

La Juventus è attesa protagonista del prossimo quanto imminente calciomercato di gennaio. Non solo un bomber, con il difficilissimo Vlahovic prescelto per rinforzare il reparto avanzato, nei piani dei bianconeri c’è anche l’acquisto di un centrocampista da poter piazzare davanti alla difesa. E di un terzino sinistro, qualora andasse via Pellegrini.

Per i bianconeri di Allegri potrebbe venir in soccorso il Paris Saint-Germain e la sua lunga lista di epurati. Più di mezza squadra, visto che ‘Footmercato.net’ fa otto nomi di giocatori con la valigia in mano poiché non rientranti nei piani di Mauricio Pochettino. Di questi, almeno quattro farebbero al caso de ‘La Vecchia Signora’. Già a gennaio, oppure nella ventura finestra estiva. Due sono vecchie conoscenze della nostra Serie A, vale a dire Mauro Icardi e Leandro Paredes. Gli altri sono invece il centrale tedesco Kehrer e Kurzawa, laterale sinistro francese che può essere un’idea sia per sostituire Pellegrini che per rimpiazzare Alex Sandro.

Calciomercato Juventus, otto parigini in partenza: non c’è (per ora) Donnarumma

Gli altri cinque esuberi parigini sono il portiere Sergio Rico, un top (in declino) come Sergio Ramos, il terzino Diallo e l’altra conoscenza del campionato italiano, Rafinha. Nella lista non figura Donnarumma, almeno per ora visto che l’ex portiere del Milan e numero uno della Nazionale sta facendo molta fatica ad ambientarsi in quel di Parigi. Nella fattispecie dentro lo spogliatoio, dove più della metà dei giocatori è a favore della titolarità di Keylor Navas e dunque della sua esclusione. In appoggio alla maggioranza ci sarebbe lo stesso allenatore Pochettino, il quale stando ad alcuni rumors si era opposto o comunque non riteneva utile l’ingaggio del classe ’99. Donnarumma è di fatto un corpo estraneo al Psg, per questo le voci su un suo addio si fanno sempre più insistenti.