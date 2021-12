Donnarumma sempre più estraneo | Ha sbagliato, ecco la soluzione

La situazione di Donnarumma si fa sempre più complicata: le scelte sbagliate, le panchine al PSG e le soluzioni future

Dopo un europeo straordinario, in cui è stato nominato miglior giocatore della competizione, nessuno si sarebbe aspettato di vedere Donnarumma in panchina.

E, invece, al PSG è il ruolo che sta occupando con maggiore continuità: Mauricio Pochettino continua a preferirgli Keylor Navas. Intervenuto sulla CMIT TV, Marco Ballotta ha parlato di “scelte sbagliate” da parte di Gigio. Lasciare il Milan, dove avrebbe avuto un ruolo centrale e da protagonista anche in questa stagione, per inseguire un upgrade economico si è rivelata una scelta sbagliata per il momento. Ecco quali potrebbero essere le soluzioni future per il portiere della Nazionale.

Calciomercato, rebus Donnarumma | Ecco cosa può riservargli il futuro

Il futuro di Gianluigi Donnarumma si potrebbe delineare sostanzialmente in due modi: il primo, quello più semplice, potrebbe essere la permanenza al PSG. Un passaggio che, però, sembra essere legato ad una virata decisiva: all’ex Milan deve essere riservato un ruolo da titolare inamovibile. Un investimento totale anche dal punto di vista della fiducia, che potrebbe trattenere Gigio sotto la Tour Eiffel. Il secondo scenario, invece, potrebbe essere quello di un addio ai parigini.

In questa seconda opzione le ipotetiche destinazioni sarebbero ristrette ai top club europei. In Italia, invece, solamente la Juventus potrebbe avere delle velleità sul portiere della Nazionale, anche se le condizioni economiche dei bianconeri necessiterebbero di un sacrificio di Donnarumma a livello di ingaggio. La Liga spagnola e la Premier League, quindi, potrebbero rappresentare le soluzioni migliori per ‘Gigio’: a meno che il Bayern Monaco non decida di affidare a Donnarumma l’eredità di Manuel Neuer.