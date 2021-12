Chi schierare al fantacalcio, alla sedicesima giornata: migliori, peggiori e possibili sorprese in Serie A e le probabili formazioni

Non si ferma più il campionato di Serie A che ritorna con la sedicesima che vedrà diversi big match, due su tutti: Roma-Inter all’Olimpico, con Mourinho che sfiderà per la prima volta la sua ex squadra e Napoli-Atalanta, con i nerazzurri che sono tornati in piena corsa per lo Scudetto dopo un inizio faticoso. Milan impegnato invece con la Salernitana, mentre la Juventus ospita il Genoa.

Fantacalcio, i consigli per la 16esima giornata

Milan-Salernitana, sabato ore 15

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Bakayoko, Kessie; Saelemaekers, Brahim Diaz, Messias; Leao.

SALERNITANA (4-4-2): Belec; Veseli, Gyomber, Gagliolo, Ranieri; Zortea, L. Coulibaly, Capezzi, Obi; Bonazzoli, Djuric

Hot: Messias va messo, anche Brahim sta tornando in palla

Not: Gyomber andrà in difficoltà

Sorpresa: Florenzi è la scommessa di questa gara

Roma-Inter sabato ore 18

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Mkhitaryan, Carles Perez; Shomurodov.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Bastoni, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko.

Hot: Mkhitaryan e Calhanoglu, fantasia al potere! Dzeko, ex da favola

Not: Vina e Dumfries potrebbero annullarsi

Sorpresa: Veretout deve tornare ai suoi livelli

Napoli-Atalanta sabato ore 20.45

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka, Demme; Lozano, Zielinski, Elmas; Mertens.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Zappacosta, Freuler, de Roon, Maehle; Pasalic, Malinovskyi; Zapata.

Hot: Mertens non si ferma più. Zapata è l’ex di lusso

Not: Demme non ha il bonus nel sangue

Sorpresa: Primo bonus per Demiral?

Bologna-Fiorentina domenica ore 12.30

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Dominguez, Svanberg, Hickey; Soriano, Sansone; Barrow.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Gonzalez, Vlahovic, Saponara.

Hot: Barrow ha tutto l’attacco, deve incidere. Torreira sta facendo bene

Not: Medel non va schierato

Sorpresa: Soriano può essere l’uomo in più

Spezia-Sassuolo domenica ore 15

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Erlic, Nikolaou, Bastoni; Kovalenko, Sala, Maggiore; Verde, Nzola, Gyasi.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Traoré; Berardi, Scamacca, Raspadori.

Hot: Verde e Nzola, gli alfieri di Thiago Motta. E’ Lopez show!

Not: Ferrer non ci ispira

Sorpresa: Scamacca è in striscia.

VENEZIA-VERONA domenica ore 15.00

VENEZIA (4-3-3): Romero; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Tessmann, Busio; Aramu, Okereke, Johnsen.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Günter, Casale; Faraoni, Ilic, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone.

Hot: Okereke-Arami da una parte, Barak-Faraoni dall’altra: caccia ai bonus

Not: Gunter si può lasciare fuori

Sorpresa: Ilic vuole tornare a regalare bonus

SAMPDORIA-LAZIO domenica ore 18.00

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Ferrari, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Verre; Gabbiadini, Caputo.

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Patric, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.

Hot: Occhio all’ex Candreva. Milinkovic-Immobile porteranno bonus

Not: Meglio lasciar fuori entrambi i portieri. Non ci convincono

Sorpresa: Felipe Anderson rinasce quando meno te l’aspetti

JUVENTUS-GENOA domenica ore 20.45

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Locatelli; Kulusevski, Dybala, Bernardeschi; Morata.

GENOA (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Vasquez, Masiello; Sabelli, Hernani, Badelj, Touré, Cambiaso; Pandev, Ekuban.

Hot: Dybala stavolta non vi deluderà. Ok Cuadrado e Locatelli

Not: Difficile consigliare qualcuno del Genoa

Sorpresa: Servono anche i gol di Kean per rilanciarsi veramente!

EMPOLI-UDINESE lunedì ore 18.30

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Parisi; Zurkowski, Ricci, Bandinelli; Bajrami; Di Francesco, Pinamonti.

UDINESE (3-4-2-1): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Soppy, Makengo, Arslan, Udogie; Pussetto, Deulofeu; Beto.

Hot: Pinamonti torna top come Deulofeu. Sì a Bajrami e Soppy

Not: Meglio evitare Stojanovic

Sorpresa: Parisi si può lanciare, sperando nei bonus

CAGLIARI-TORINO lunedì ore 20.45

CAGLIARI (4-4-2): Cragno; Caceres, Ceppitelli, Carboni, Lykogiannis; Bellanova, Nandez, Marin, Dalbert; Joao Pedro, Keita.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic; Zima, Bremer, Buongiorno; Vojvoda, Pobega, Lukic, Aina; Brekalo, Praet; Sanabria.

Hot: Pobega è sempre una buona idea. Sì a Joao Pedro e Bremer

Not: Meglio evitare Dalbert anche senza Singo dalla sua parte

Sorpresa: Ceppitelli può tornare a metterci la testa