Plusvalenze, Chiellini sulle indagini: “Con la Juventus tutto è amplificato”

Juventus al centro del caso plusvalenze: a riguardo ha parlato il capitano bianconero Giorgio Chiellini

“Le indagini? Lasciano il tempo che trovano. Dopo i titoloni bisogna saper aspettare. Quando si parla di Juventus ogni indagine viene amplificata per un milione”. A parlare è il capitano bianconero Giorgio Chiellini, che intervenuto a ‘Sky’ in occasione della presentazione della partnership fra Topps, azienda di figurine e carte collezionabili, e la ONLUS Insuperabili, ha così parlato della questione plusvalenze.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, nuova perquisizione su plusvalenze e Ronaldo: parlano i legali

La questione continua a tenere banco in casa bianconera, anche se oltre alla Juventus sono altri i club interessati. Nel frattempo è ufficiale anche la notizia di come la Procura sta indagando sul trasferimento di Cristiano Ronaldo. In merito alla questione il difensore toscano ha poi aggiunto: “Bisogna essere responsabili e non fare niente di straordinario che non sappiamo fare, semplicemente metterci l’impegno e dare amore alla squadra, ai tifosi e alla società. Dispiace a tutti vivere certe difficoltà, ma abbiamo l’obbligo di sostenerci ancora di più”.