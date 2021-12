Juventus, nuova perquisizione su plusvalenze e Ronaldo: parlano i legali

Continua l’indagine della Procura sulla Juventus: nuova perquisizione, gli avvocati bianconeri precisano

La Juventus continua a essere sotto strettissima osservazione. La questione plusvalenze è ormai esplosa definitivamente, nell’occhio del ciclone c’è soprattutto la società bianconera e alcune operazioni. Nei giorni scorsi la Guardia di Finanza è entrata alla Continassa, ma non è finita qui.

In queste ore infatti è stato diramato un nuovo decreto di perquisizione, che fa pensare a nuovi elementi emersi e su cui c’è stato bisogno di indagare ancora. Tra l’altro, come confermato dalla stessa Juventus, sotto la lente d’ingrandimento è finito anche il trasferimento di Cristiano Ronaldo al Manchester United della scorsa estate, “in merito alla voce ‘Cessioni definitive’ del bilancio al 30 giugno 2021 in relazione ai valori economici della cessione del calciatore Dos Santos Aveiro Cristiano Ronaldo”.

Gli avvocati della Juventus: “Specificata l’esistenza di una documentazione non rinvenuta”

A tal proposito, però, l’avvocato Maurizio Bellacosa dello studio legale Severino – che difende la Juventus e l’avvocato Davide Sangiorgio – che difende gli indagati della società – hanno spiegato in una dichiarazione all’Ansa: “Il decreto di perquisizione di ieri non modifica le ipotesi investigative del precedente provvedimento notificato venerdì scorso, ma specifica la presunta esistenza di documentazione della quale, al momento, non risulta il rinvenimento”. In questi giorni si è parlato anche di una fantomatica ‘carta segreta‘ relativa alla situazione di Cristiano Ronaldo.