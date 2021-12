Calciomercato Juventus, colpaccio in attacco | Allegri lo vuole subito

La Juventus si muove sul calciomercato con l’obiettivo di migliorare sensibilmente la rosa a disposizione di Allegri. L’attaccante resta nel mirino

La Juventus sta vivendo una stagione fatta di alti e bassi. Dopo un inizio thrilling, i bianconeri sono riusciti a portare a casa diverse vittorie e a dare un nuovo volto alla classifica.

Di certo, la vetta è ancora lontana, ma la Vecchia Signora è in piena corsa per un posto in Champions League, posizione che rappresenta comunque l’obiettivo minimo della stagione. E per raggiungerlo, senza strafare, la Juventus potrebbe essere tra le protagoniste sul calciomercato e da dove iniziare se non dall’attacco. La scorsa estate l’addio di Cristiano Ronaldo ha lasciato i torinesi orfani di un bottino di gol enorme e di uno dei calciatori più letali del mondo in area di rigore. Un vuoto impossibile da colmare in quei pochi giorni di trattative rimasti. E allora ecco il ritorno di Moise Kean – a proposito di alti e bassi – e niente più, in attesa di gennaio. La sessione invernale potrebbe permettere ai bianconeri di agguantare un calciatore che in Italia ha già dimostrato tutto il suo valore.

LEGGI ANCHE >>> Ronaldo lo vuole a Manchester: addio Juventus per 30 milioni

Calciomercato Juventus, Allegri punta Muriel per rinforzare l’attacco

Il nome giusto per la Vecchia Signora potrebbe essere quello di Luis Muriel. L’attaccante colombiano, tra infortuni e poche presenze da titolare, non è riuscito a esprimere tutte le sue qualità in questa stagione. Solo pochi mesi fa, però, con la maglia dell’Atalanta ha dimostrato quanto possa essere letale, anche subentrando dalla panchina. I suoi numeri realizzativi sono stati ottimi nella scorsa stagione, tanto da valere l’interesse delle principali big italiane.

Come riporta ‘Calciomercatoweb’, dopo le doverose cessioni, Juventus e Inter potrebbero tentare l’assalto al colombiano. Ora i bianconeri potrebbero mettere la freccia e portare a Torino il tassello mancante per l’attacco di Allegri. La sua qualità potrebbe essere utilissima sia al fianco di Morata che in un duo tutto dribbling e talento con Dybala. E da non scartare l’ipotesi tris pesante di attaccanti, soprattutto a partita in corso. Una soluzione in più che ad Allegri di certo non dispiacerebbe.