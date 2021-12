UFFICIALE l’addio al Napoli: il calciatore torna a casa

E’ finita l’avventura tra il Napoli e il calciatore, volato a casa. E’ arrivato anche l’annuncio ufficiale: tifosi in festa



Kostas Manolas è volato in Grecia per legarsi all’Olympiacos. Il difensore ha chiuso definitivamente la propria avventura con la maglia del Napoli e si prepara ad iniziare quella con biancorossi.

Ormai non ci sono più dubbi. La volontà dell’ex centrale della Roma era chiara da tempo: tornare a giocare a casa. Lo farà dal prossimo gennaio, quando si aprirà il calciomercato ma il suo ritorno a Napoli non ci sarà, se non per svuotare gli armadietti.

Napoli, l’Olympiacos accoglie Manolas

Il tweet di accoglienza dell’Olympiacos non lascia più dubbi. Il giocatore, con la sciarpa biancorossa, è il regalo di Natale anticipato per i tifosi greci. Manolas è dunque a tutti gli effetti un nuovo giocatore del club di Atene ma bisognerà aspettare, chiaramente, gennaio per vederlo in campo.

Calciomercato, mese intenso per De Laurentiis

E’ stata una giornata davvero intensa per il Napoli, che prima di salutare Manolas ha dovuto fare i conti con i vari rumors attorno a Lorenzo Insigne. Le parole dell’agente confermano come bisognerà ancora lavorare tanto per trovare un accordo per il rinnovo. La speranza di vedere l’esterno italiano ancora in azzurro esiste ancora nonostante il forte interesse del Toronto, che ha messo sul tavolo davvero tantissimi soldi.

Aurelio De Laurentiis sarà chiamato a trovare un accordo il prima possibile. Sarà dunque un periodo intenso per il numero uno del Napoli, che durante il calciomercato di gennaio, dovrà trovare il giusto sostituto di Kostas Manolas.

E’ pure vero che il greco non è mai stato un punto di forza di Luciano Spalletti, che ha puntato forte su Rrahmani come compagno di reparto di Koulibaly. Il solo Juan Jesus come alternativa ai due titolari non può certamente bastare. In questi giorni si valuteranno diversi profili ma attenzione a quello di Bremer. Il difensore del Torino piace tanto anche al Milan. A gennaio potrebbe dunque scatenarsi una vera e propria asta tra i due club, che domenica, nel frattempo si sfideranno a San Siro.