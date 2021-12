Napoli, Milan e Inter: gli intrecci di calciomercato nelle sfide di stasera

Da Maggiore a Cambiaso, focus in chiave calciomercato sulle gare di oggi di Napoli, Milan e Inter valevoli per la 15esima di Serie A

Dopo Juventus e Atalanta, oggi tocca alle altre big scendere in campo nel turno infrasettimanale valevole per la 15esima giornata di Serie A. Il trio di testa, Napoli, Milan e Inter andando in ordine di classifica, se la vedrà rispettivamente contro Sassuolo – domenica vittorioso al ‘Meazza’ proprio coi rossoneri – Genoa e Spezia. Da Boga a Maggiore, il nostro focus è sugli intrecci di mercato che avrà ognuna di queste partite.

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Mancini, non solo lo United: sondaggio Juve

Da Maggiore a Bastoni e Salcedo, gli occhi dell’Inter in casa dello Spezia

Partiamo dall’Inter, in campo prima di Milan e Napoli. Ovvero alle 18.30 al ‘Meazza’, avversario lo Spezia del grande ex Thiago Motta. Gli occhi della dirigenza e, soprattutto, degli scout nerazzurri saranno su Giulio Maggiore, centrocampista 23enne capitano e tra i punti di forza dei liguri. Cresciuto con gli ‘Aquilotti’ ma di fede interista, il classe ’98 è un profilo di grande prospettiva con il vantaggio di essere rappresentato da Alessando Lucci, agente in eccellente rapporti con il club di viale della Liberazione come dimostrano gli ultimissimi affari Dzeko e Correa. In attesa magari del prossimo, l’esterno serbo Kostic.

Eccellenti sono poi i rapporti tra le due società, vedi il prestito di Salcedo che dovrebbe partire dalla panchina. Per Maggiore, l’Inter potrebbe tentar di ripetere una operazione ‘alla Barella’. In orbita nerazzurra c’è poi pure il terzino sinistro Simone Bastoni, il quale va detto non ha un legame parentale con Alessandro, di nuovo deputato a rimpiazzare de Vrij al centro della difesa.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-SPEZIA

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Bastoni, Dimarco; Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Correa. All.: Simone Inzaghi

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Kiwior, Reca; Kovalenko, Sala, Maggiore; Verde, N’Zola, Gyasi. All.: Thiago Motta

ARBITRO: Ghersini di Genova

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Calciomercato Inter, tentazione sudamericana: ecco il prezzo di Abner

Da Cambiaso a Berardi: i possibili intrecci di calciomercato in Genoa-Milan e Sassuolo-Napoli

Dall’Inter al Milan, impegnato al ‘Ferraris’ ore 20.45 contro il Genoa. Sempre a proposito di grandi ex: il Genoa di Andriy Shevchenko, che domenica a Udine ha conquistato il suo primo punto sulla panchina del ‘Grifone’ e in Serie A. La lente d’ingrandimento dei rossoneri potrebbe puntare Cambiaso, laterale mancino tra le rivelazioni di questo campionato e in scadenza di contratto alla fine della stagione. Giovanissimo e di ottime prospettive, l’identikit di Cambiaso è da Milan, al quale del resto farebbe molto comodo una alternativa importante a Theo Hernandez. Chissà anche un possibile erede, considerato che sul transalpino ripiomberanno sicuramente alcuni top club europei. Sul classe 2000 nato a Genova e cresciuto in rossoblù ci sono però anche Juventus e Inter.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA-MILAN

GENOA (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Vasquez, Masiello; Sabelli, Sturaro, Badelj, Rovella, Cambiaso; Bianchi, Ekuban. All.: Shevchenko

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Messias, Krunic; Ibrahimovic. All.: Pioli

ARBITRO: Sacchi di Macerata

LEGGI ANCHE >>> Ibrahimovic contro tutti, Allegri e Lukaku nel mirino: “Conto ancora aperto”

Forse anche il Napoli, visto che sull’out sinistro non ha Roberto Carlos, potrebbe fare un pensierino a Cambiaso. Ricordiamo, occasione a costo zero. La capolista scenderà in campo alle 20.45 in casa del Sassuolo, tre giorni fa corsaro a ‘San Siro’.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO-NAPOLI

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Matheus Henrique; Berardi, Scamacca, Raspadori. All.: Dionisi

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens. All.: Spalletti

ARBITRO: Pezzuto di Lecce

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Calciomercato Napoli: nessun accordo Insigne-Inter, ma l’ipotesi è seria

Nel mirino dei partenopei non potrà esserci Jeremie Boga, ancora out per infortunio. L’esterno piace ancora, anche se sulle sue tracce ora risulta esserci anche lo Shakhtar Donetsk di Roberto De Zerbi, il quale lo ha allenato già in neroverde. In chiave futura, però, a Spalletti potrebbero interessare altri elementi della squadra di Dionisi: su tutti Domenico Berardi, ma pure Maxime Lopez, Frattesi nonché gli attaccanti Raspadori e Scamacca.