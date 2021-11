Calciomercato Napoli, Inter-Insigne: ecco come stanno le cose

La trattativa per il rinnovo del contratto di Insigne con il Napoli è ferma, non c’è alcun accordo con l’Inter che rimane, però, un’ipotesi seria.

“Non dipende solo da me, i matrimoni si fanno in due. Cerco di essere il più spensierato possibile, il mio procuratore parla con il club”, così ha parlato Insigne dopo la vittoria contro la Lazio in cui non è arrivato il gol ma una prestazione importante condita dalla palla con cui ha dato via all’azione di Mertens in occasione del gol del 2-0.

I discorsi con il Napoli sono fermi all’offerta di 3,5 milioni di euro più 1,5 di bonus molto complicati da raggiungere, una proposta, quindi al ribasso rispetto all’attuale ingaggio di circa 5 milioni di euro a stagione.

Insigne si guarda intorno, non c’è nulla ancora di deciso e probabilmente fino a gennaio non dovrebbero esserci grandi novità. L’Inter è dalla scorsa estate l’ipotesi più seria se dovesse partire da Sanchez ma, secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, non ci sono accordi già sottoscritti.

L’Inter ha contatti frequenti con il procuratore di Insigne

Con il Napoli la strada è lunga, c’è bisogno che De Laurentiis si chiarisca con Insigne e Pisacane per alcune discussioni avute nel corso di questi mesi e poi soprattutto di un’offerta più alta di quella presentata a fine settembre. L’Inter ha contatti frequenti con Vincenzo Pisacane, il procuratore di Insigne che gestisce anche gli interessi di Danilo D’Ambrosio ma non c’è stato alcun affondo finora.

L’amministratore delegato Marotta a Dazn nella serata di Inter-Napoli tenne aperta la porta: “È un’opportunità in senso generale, sta a me ed Ausilio approfittarne ma le situazioni vanno colte se ci sono le condizioni per farlo”.

Non c’è soltanto l’Inter, qualche spiffero arriva anche dalla Premier League con il Tottenham, il Newcastle e il West Ham che hanno sondato il terreno. La situazione di Lorenzo Insigne è ancora aperta, non ci sono accordi e l’intesa con De Laurentiis è ancora lontana, può anche verificarsi in un orizzonte lontano ma al momento non è concreta.