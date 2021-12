ESCLUSIVO | Mancini, non solo lo United: sondaggio Juve

Non solo lo United: anche la Juve ed il Psg si sono interessate a Roberto Mancini. Tutte le decisioni dopo il 30 marzo

Dalle prime ore di questa mattina, sta circolando con insistenza l’indiscrezione di lanciata dal quotidiano britannico ‘Telegraph’. Secondo il tabloid, il Manchester United avrebbe sondato Roberto Mancini come possibilità concreta per la prossima stagione.

La condizione, come vi abbiamo già descritto, è unica: ovviamente, quella che l’Italia non si qualifichi al prossimo mondiale. Da Mancini e dagli uomini a lui vicini, come è naturale che sia, al momento non emergono reazioni. Il CT è solamente concentrato sulle prossime sfide di play-off contro Macedonia e con la vincente tra Portogallo e Turchia qualora gli azzurri dovessero arrivare in finale nel round di spareggi per il Qatar.

Non c’è solo lo United: spuntano Messi e Dybala

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, però, l’attuale situazione in bilico del tecnico della Nazionale ha spinto anche altre importanti società a prendere informazioni. Giusto ribadirlo, al momento siamo solo al timido sondaggio.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, la richiesta monstre non spaventa: ottimismo per il colpo gratis

Va registrato, però, che sia la Juventus sia il PSG hanno fatto percepire il gradimento per l’ipotesi Mancini. Ovviamente, il tutto legato all’insorgenza di determinate condizioni. Ad esempio quella che potrebbe vedere Massimiliano Allegri rescindere il proprio contratto in caso di stagione profondamente negativa p quella del club parigino che saluta Pochettino dopo le molte critiche ricevute dal tecnico argentino.