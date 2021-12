Juventus, la richiesta monstre non spaventa: ottimismo per il colpo gratis

Il colpo a zero si allontana per la Juventus: il Real Madrid mette la freccia e guarda con ottimismo alla conclusione dell’affare

In scadenza di contratto e con la valigia in mano. Il 2022 si preannuncia come un (altro) anno dei parametri zero.

Molti i calciatori che vedranno gli accordi attualmente validi terminare alla fine della stagione e che dal prossimo gennaio avranno la possibilità di trovare un’intesa con un altro club. Un affare per chi è alla ricerca di rinforzi in un periodo in cui i bilanci sono appesantiti anche dall’emergenza Covid. Ed allora anche le big guardano ai possibili parametri zero: la Juventus è tra queste ma uno degli obiettivi che i bianconeri seguono da tempo potrebbe allontanarsi per le richieste monstre e la concorrenza agguerrita.

Calciomercato Juventus, il Real Madrid ottimista: colpo gratis

Tra i calciatori in scadenza c’è anche Rudiger, attuale difensore del Chelsea: il rinnovo con i Blues è complicato dall’ingaggio monstre richiesto per firmare il nuovo accordo, circa 12 milioni di euro.

Dello stallo potrebbe approfittarne il Real Madrid: stando a quanto riporta ‘goal.com’, infatti, gli spagnoli sono ottimismi circa la possibilità di piazzare il colpo Rudiger per la prossima stagione, ripetendo quando accaduto con Alaba. Un rinforzo a zero per la difesa di Ancelotti, battendo la concorrenza – oltre che della Juventus – anche di Bayern Monaco e Paris Saint-Germain.