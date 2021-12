Clamoroso Mancini, doppio ‘tradimento’ e addio Italia

Clamorosa indiscrezione su Roberto Mancini, Ct dell’Italia che piace molto al Manchester United

Roberto Mancini candidato per la panchina del Manchester United. Dopo l’esonero di Solskjaer e l’approdo ad interim di Ralf Rangnick, la società inglese starebbe pensando proprio al Ct dell’Italia come allenatore da contattare la prossima estate.

L’ex allenatore del Manchester City, riporta ‘telegraph.co.uk’, potrebbe essere uno dei profili da prendere in seria considerazione da parte dei dirigenti inglesi anche a seconda di come si evolverà la sua situazione con la nazionale italiana. Gli azzurri, infatti, a marzo giocheranno gli spareggi per accedere ai Mondiali del 2022. I campioni d’Europa affronteranno dapprima la Macedonia del Nord in semifinale poi sarebbero attesi dal potenziale incontro con Portogallo o Turchia in finale. La mancata qualificazione, riporta il quotidiano inglese, potrebbe presentare allo United l’opportunità di convincere Mancini. Tuttavia, anche se l’Italia dovesse proseguire, i ‘Red Devils’ potrebbero comunque convincerlo a firmare.

Calciomercato, il Manchester United pensa a Mancini

Al momento, il 57enne è impegnato a dirigere la Nazionale azzurra grazie a un ricco contratto fino al 2026, ma si pensa che la possibilità di un ritorno in Premier League possa interessargli.

Novità decisive sono quindi attese nei prossimi mesi. Mancini, intanto, continua a lavorare in vista degli spareggi di marzo 2022.